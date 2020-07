Mandat za brak przeglądu. Jaka kara czeka na kierowców?

W sytuacji, w której funkcjonariusze po zatrzymaniu kierowcy do rutynowej kontroli ujawnią, że prowadzony przez niego samochód nie posiada ważnych badań technicznych, na prowadzącego czekają trzy kary. Po pierwsze zatrzymają dowód rejestracyjny pojazdu - obecnie będzie to zatrzymanie wirtualne. Po drugie mogą ukarać prowadzącego mandatem karnym. Kwota? Tutaj ustawodawca pozostawił uznaniowość policjanta. Mandat za brak przeglądu może bowiem opiewać na kwotę wynoszącą od 20 do 500 złotych.

Mandat za brak przeglądu - to nie koniec konsekwencji...

Trzecia konsekwencja jazdy bez ważnego badania technicznego dotyczy stanu pojazdu. Bo gdy tylko funkcjonariusz uzna, że auto stwarza bezpośrednie zagrożenie dla innych użytkowników dróg (ma np. niesprawne hamulce lub światła), zostanie natychmiastowo wycofany z ruchu. To oznacza, że podróż będzie mogło kontynuować wyłącznie na lawecie.





Co z nieważnym badaniem technicznym w razie wypadku lub kolizji? Tu sytuacja komplikuje się i pojawiają się dwa scenariusze: