Mandaty dla rowerzystów 2020. Kary mogą być wysokie!

Kim jest rowerzysta? To użytkownik drogi, który porusza się na zasilanym mechanicznie jednośladzie. Aby zostać rowerzystom, osobom pełnoletnim wystarczy jedynie dowód osobisty. Przed ukończeniem 18-tego roku życia uprawnienia nadaje karta rowerowa (powyżej 10 lat), ewentualnie prawo jazdy kategorii B1. I warto zaznaczyć, że dokumenty mają potężne znaczenie podczas jazdy na rowerze. Za brak uprawnień przysługuje bowiem mandat! Ten wynosi 100 złotych.

Mandaty dla rowerzystów 2020 - jedź po chodniku!

Za co jeszcze prowadzącemu jednoślad przysługuje kara? Możliwość wystawienia mandatu rowerzyście policja ma także w sytuacji, w której porusza się on po chodniku. Kara sięga wtedy 50 złotych. Oczywiście funkcjonariusze mają możliwość odstąpienia od wystawienia grzywny. Taka możliwość występuje przede wszystkim w trzech przypadkach:

gdy rowerzysta ma pod opieką dziecko poniżej 10 roku życia również poruszające się rowerem,

gdy szerokość chodnika to przynajmniej 2 metry, a ograniczenie prędkości na drodze jest większe niż 50 km/h i w okolicy nie ma specjalnego szlaku wyznaczonego dla rowerzystów,

w trudnych warunkach pogodowych.

Warto zaznaczyć, że za każdym razem gdy rowerzysta pojawi się na chodniku, musi bezwzględnie ustępować pierwszeństwa pieszym. Poza tym na mocy przepisów jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności.

Mandaty dla rowerzystów 2020 - stan techniczny pojazdu jest kluczowy!

Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na rowerzystów w przypadku, w którym staną się oni uczestnikami ruchu na drodze. To jednak nie oznacza, że prowadzący rower nie posiada żadnych obowiązków. Jeden z podstawowych dotyczy chociażby wyposażenia pojazdu. Każdy rower powinien posiadać co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu, co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu, sprawny minimum jeden hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. Niepełne wyposażenie oznacza karę. W tym przypadku mandaty dla rowerzystów wynoszą od 50 do 500 złotych.

Rowerzystów dotyczą także obostrzenia dotyczące użycia alkoholu. Za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu (0,2 - 0,5 promila) mandat dla rowerzysty wynosi od 300 do 500 złotych. Gdy prowadzący znajduje się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila), kara osiąga kwotę 500 złotych. W sytuacji, w której rowerzysta znajdujący się pod wpływem alkoholu spowoduje zagrożenie w ruchu drogowym, może trafić nawet do więzienia. Kara aresztu może wynieść 30 dni, podczas gdy w tym samym czasie prowadzący może zostać ukarany grzywną o wysokości 5000 złotych oraz zakazem prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne do 3 lat