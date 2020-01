Top 10: Mandat zimą. Wiedziałeś, że za te zachowania grozi kara?

Po pierwsze odśnież samochód!

Kierowca przed rozpoczęciem jazdy musi odśnieżyć samochód. Jazda z pokrywą śnieżną tworzy zagrożenie. W końcu biały puch zalegający na szybach ogranicza widoczność i sprawia, że prowadzący może za późno zareagować na sytuację na drodze. A to w prostej linii prowadzi np. do stłuczki, ewentualnie potrącenia pieszego. Funkcjonariusze widząc nieodśnieżony samochód, mają prawo zatrzymać go do kontroli. I spotkanie z policjantami nie skończy się miło. Kierowcy grozi bowiem mandat opiewający na 500 złotych. Poza tym do jego konta dopisanych zostanie aż 6 punktów karnych!

Zobacz również: Przewodnik po zmianach przepisów 2019/2020

reklama reklama



Odśnieżasz auto? Nie włączaj silnika!

Bardzo często zdarza się tak, że podczas odśnieżania nadwozia kierowcy uruchamiają silnik w aucie. W ten sposób w czasie, w którym prowadzący zrzuca pokrywę śnieżną, zaczyna pracować ogrzewanie i do wnętrza zaczyna być wdmuchiwane ciepłe powietrze. Praktyka jest popularna, ale niestety stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Czemu? Powodów jest kilka. Po pierwsze prowadzący pozostawia pracujące auto bez nadzoru - zimowy mandat w tym przypadku sięga 50 złotych. Po drugie postój trwający dłużej niż minutę, wymaga od kierowcy... zgaszenia silnika. A jeżeli policjant zakwalifikuje czyn jako nadmierną emisję spalin i hałasu, kara może sięgnąć nawet 300 złotych.

Zobacz również: Mandat za odśnieżanie z włączonym silnikiem

A co ze szronem na szybach?

Kierowca ma obowiązek nie tylko odśnieżyć auto, ale również usunąć z szyb zalegający szron. Ten identycznie jak śnieg ogranicza widoczność i może doprowadzić do powstania niebezpieczeństwa na drodze. Co ważne, prowadzący powinien zeskrobać skrobaczką szron nie tylko z szyb, ale i lusterek bocznych. Alternatywy? Tą może stanowić ogrzewanie postojowe, które pod wpływem temperatury wtłaczanej do kabiny pozbędzie się zamarzniętej wilgoci, ewentualnie ogrzewanie szyb i lusterek. Co grozi za jazdę samochodem z oszronionymi szybami? W takim przypadku zimowy mandat może mieć wartość wynoszącą od 20 do 500 złotych.

Zobacz również: Jak usuwać szron i lód z szyby czołowej, aby jej nie uszkodzić?

Bez płynu... do spryskiwaczy nie ma jazdy!

Bardzo rzadko mówi się o tym, że jednym z obowiązków kierowcy jest zadbanie o prawidłowy poziom... płynu do spryskiwaczy. I choć może to wydawać się śmieszne, policjant podczas kontroli ma prawo poprosić prowadzącego o uruchomienie spryskiwacza, żeby przekonać się czy płyn jest w zbiorniku. Brak płynu oznacza, że kierowca może mieć ograniczoną widoczność podczas jazdy w złych warunkach drogowych. To jednak nie koniec. Bo policjant może sprawdzić też sprawność wycieraczek, a nawet stan piór. Zimowy mandat w tym przypadku? Kwota zależy od funkcjonariusza i wynosi od 20 do 500 złotych. Co więcej, awaria wycieraczek skończy się też odebraniem dowodu rejestracyjnego.