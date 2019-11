Sprawdzanie punktów karnych 2020 r. Czy coś się zmieni?

Kierowcy w ramach kary za popełnione na drodze wykroczenie otrzymują nie tylko mandat, ale do ich konta dopisane zostają też punkty karne. Punkty mają rok ważności. Po 12 miesiącach od momentu ich wpisania do rejestru znikają. Czemu ich znaczenie jest tak duże? Kierowcy mają określony limit. Nie mogą zdobyć więcej niż 24 punkty. Przekroczenie progu sprawia, że starosta wezwie kierowcę na powtórny egzamin kontrolny. Prowadzący musi go zdać za pierwszym razem. Jeżeli nie zda, utraci uprawnienia i będzie musiał powtarzać egzamin do skutku.

Sprawdzanie punktów karnych - na komisariacie?

Kierowcy często popełniający wykroczenia z uwagi na możliwość utraty prawa jazdy powinni kontrolować ilość posiadanych punktów karnych. Jak to jednak mogę zrobić? Metody są dwie. Po pierwsze kierowca może pójść na komisariat policji. Tam funkcjonariusz na podstawie dowodu osobistego określi ilość punktów, które zostały dopisane do konta danej osoby. Co ciekawe, podczas wizyty na komisariacie zamówić można też zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Informację o ilości punktów karnych uzyska tylko i wyłącznie kierowca. Nie można dowiedzieć się, ile punktów ma ktoś inny.

Sprawdzanie punktów karnych online. To naprawdę proste!

Zaświadczenie określające ilość punktów karnych jest płatne. Opłata wynosi 17 złotych. Kierowca musi ją wnieść poprzez przelew bankowy lub w kasie w urzędzie gminy lub miasta, na terenie której jest komisariat. Alternatywą dla wizyty na komisariacie jest sprawdzenie punktów karnych online. Jak to zrobić? W pierwszej kolejności należy wejść na stronę OBYWATEL.GOV.PL. Konieczne jest zalogowanie się za pomocą profilu zaufanego dostępnego np. przez serwis bankowy. W zakładce "Sprawdź swoje punkty karne" wyświetla się aktualny stan konta kierowcy.

Rejestr z zapisanymi punktami karnymi jest aktualizowany raz dziennie. W ten sposób stan konta najlepiej sprawdzić dzień po popełnieniu wykroczenia - tego samego dnia nowy zapis może nie być jeszcze widoczny.

Dostęp do serwisu OBYWATEL.GOV.PL jest całkowicie bezpłatny. Kierowca nie musi ponosić żadnej opłaty - warto o tym pamiętać uważając na ewentualne, internetowe oszustwa. Dodatkowo serwis daje możliwość pobrania informacji mówiącej o ilości punktów karnych - ta zostanie zapisana na komputerze w formacie PDF. Następnie istnieje możliwość wydrukowania dokumentu. Warto pamiętać o tym, że uzyskany w ten sposób druk ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie będzie honorowany jako urzędowe potwierdzenie.