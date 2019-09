Dziecko na przednim fotelu. Co mówią przepisy?

Kierowca jest odpowiedzialny za zabieranych na pokład auta pasażerów. I poziom tej odpowiedzialności rośnie w sytuacji, w której w kabinie zasiądą dzieci. Czy pociechy mają możliwość podróżowania na przednim fotelu? Przepisy prawa o ruchu drogowym dopuszczają taką możliwość. I trzeba przyznać, że jest ona dość wygodna szczególnie dla osób, które podróżują z dziećmi same. W takim przypadku prowadzący ma młodocianego pasażera cały czas na oku. Widzi doskonale co robi i może reagować np. w sytuacji, w której pociecha zaczyna płakać.

Co zrobić, aby dziecko mogło zasiąść na przednim fotelu, a kierowca nie naraził się na mandat karny? Najpierw musi zostać spełnionych kilka wymogów. Po pierwsze pociecha do pewnego wieku musi siedzieć w dedykowanym foteliku! Po drugie w sytuacji, w której siedzisko jest ustawione tyłem do kierunku jazdy, prowadzący jest zobowiązany do wyłączenia poduszki powietrznej pasażera (chyba że auto posiada czujnik obecności fotelika). W pojazdach, w których dezaktywacja airbagu nie jest możliwa, takie ustawienie fotelika jest zabronione!

reklama reklama



Zobacz również: Co grozi za zostawienie dziecka lub psa w rozgrzanym samochodzie?

Dziecko na przednim fotelu - czemu trzeba wyłączyć poduszkę?

Czemu poduszka powietrzna ma tak duże znaczenie? W razie wypadku lub kolizji poduszka powietrzna otwierająca się z prędkością 300 km/h uderzy w tylną część fotelika. Urządzenie oczywiście nie będzie w stanie odebrać tak potężnej siły. To spowoduje zatem powstanie ogromnych przeciążeń w obrębie głowy, szyi, kręgosłupa i organów wewnętrznych dziecka. Skutkiem mogą być nie tylko poważne obrażenia ciała oraz konieczność długotrwałego leczenia, ale w skrajnym przypadku nawet śmierć.

Poduszka powietrzna stanowi na tyle duże zagrożenie dla młodszych pasażerów, że kierowca powinien wykazać się ostrożnością nawet w sytuacji, w której dziecko siedzi na przednim fotelu przodem do kierunku jazdy. Co to oznacza? Chodzi przede wszystkim o odsunięcie pociechy od deski rozdzielczej. Można to uzyskać odsuwając fotel na maksymalną odległość. Poza tym rozwiązaniem zalecanym przez wielu specjalistów z dziedziny motoryzacyjnego bezpieczeństwa jest dezaktywacja czołowego airbagu pasażera także i w tym przypadku.

Zobacz również: Jak jeździć bezpiecznie z dzieckiem?

Dziecko na przednim fotelu, reasumując:

Nigdy nie przewoź dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu, gdy nie możesz wyłączyć poduszki powietrznej pasażera.

Aktywna poduszka oznacza mandat dla kierowcy i poważne obrażenia dla dziecka w czasie wypadku!

Najbezpieczniejsze miejsce dla dziecka? To środek tylnej kanapy. Tam powinieneś zamontować fotelik.

Jakie są generalne zasady przewożenia dziecka w samochodzie? Polskie przepisy mówią wyraźnie, że pociechy o wzroście mniejszym niż 150 cm nie mogą znajdować się w pojeździe poza fotelikiem lub innym urządzeniem przytrzymującym. Kierowca, który nie zastosuje się do tych przepisów, podlega karze grzywny. Kontrola drogowa zakończy się zatem dla niego mandatem karnym opiewającym na kwotę 150 złotych. A wysokość kary to dopiero pierwsze ze zmartwień. Do konta prowadzącego dopisanych zostanie bowiem 6 punktów karnych.