Starcie pociągu z samochodem często kończy się śmiercią pasażerów auta, jednak nie brakuje kierowców, dla których zaoszczędzenie kilku minut związanych ze staniem przed opuszczonymi szlabanami kolejowymi jest ważniejsze niż własne bezpieczeństwo. Z tego powodu decydują się na ominięcie opuszczonych szlabanów kolejowych. To nie jedyne niebezpieczne zachowania do jakich dochodzi na przejazdach kolejowych. Warto pamiętać, że Prawo o ruchu drogowym jasno określa prawidłowe zachowanie kierowcy dojeżdżającego do przejazdu kolejowego. Artykuł 28.1 kodeksu drogowego brzmi tak: „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.” Oczywiście, prawo to nie wszystko, za kierownicą przydaje się także zdrowy rozsądek i odpowiedzialne myślenie, których brakuje niektórym kierowcom.

Co grozi za ominięcie opuszczonego szlabanu przy przejeździe kolejowym?

Kierowca za ominięcie opuszczonego szlabanu kolejowego lub wjechanie na przejazd kolejowy podczas podnoszenia albo opuszczania szlabanu może otrzymać mandat w wysokości 300 zł.

Co grozi za stworzenie ryzykownej sytuacji na przejeździe kolejowym?

Za wyprzedzanie na przejeździe kolejowym lub bezpośrednio przed nim grozi mandat w wysokości 300 złotych i 5 punktów karnych.

Za wjechanie na przejazd kolejowy przy jednoczesnym braku możliwości opuszczenia go grozi mandat w wysokości 300 zł i 2 punkty karne.

Za omijanie pojazdu oczekującego na podniesienie szlabanu i wjazd na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu grozi mandat w wysokości 250 złotych.

Za pozostawienie auta na torowisku należy liczyć się z mandatem w wysokości 300 złotych.

W razie awarii pojazdu kierowca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia samochodu z przejazdu kolejowego. Jeśli jest to niewykonalne, to kierowca powinien poinformować dróżnika o zaistniałej sytuacji. Jeśli na danym przejeździe kolejowym nie ma obsługi naziemnej, wtedy należy sczytać numer przejazdu i numer kontaktowy z najbliższych rogatek lub znaku krzyża świętego Andrzeja (informacje powinny być podane od strony torów).