Czy można dostać mandat za opony?

Opony są jedynym elementem łączącym auto z drogą, a ich jakość oraz stan techniczny mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo – zarówno nasze jak i innych uczestników ruchu drogowego. Niestety, wielu kierowców wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy i wyrusza w drogę autem wyposażonym w nieodpowiednie opony. Jak podaje Komenda Główna Policji, niewłaściwy stan ogumienia stanowi aż 25,6 proc. wśród wszystkich usterek technicznych stwierdzanych w autach, które brały udział w wypadkach spowodowanych niesprawnością techniczną pojazdu.

Zużyty bieżnik to jedna z najczęściej spotykanych wad w oponach. Prawo jest jasne – głębokość rzeźby bieżnika, w przypadku braku tzw. wskaźników zużycia na oponie, nie powinna być mniejsza niż 1,6 mm. Lekceważąc ten przepis ryzykujemy zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez policję i otrzymaniem mandatu w wysokości nawet 500 zł, ale co ważniejsze – narażamy siebie oraz innych na niebezpieczeństwo. Starty bieżnik sprawia, że znacznie pogarsza się przyczepność pojazdu, przez co łatwiej wpaść poślizg, a podczas jazdy w deszczu może pojawić się zjawisko aquaplaningu, czyli utraty przyczepności po wjechaniu w wodę.

reklama reklama

Innym przewinieniem, za które podczas kontroli drogowej można stracić dowód rejestracyjny i otrzymać mandat, jest brak identycznego ogumienia na jednej osi. Zgodnie z przepisami, pojazd powinien być wyposażony w takie same opony na kołach jednej osi. Oznacza to jednakową markę, model i rozmiar, ale także głębokość bieżnika.

Kolejnym istotnym elementem jest dbanie o jakość opon zamontowanych w naszym samochodzie. Jeśli dostrzegamy na nich spękania, przecięcia albo wybrzuszenia – warto udać się na kontrolę do wulkanizatora, gdyż jazda na nich może być niebezpieczna.

Źródło: Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego