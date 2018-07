WSA: Masz prawo otrzymać całość nagrania z policyjnego wideorejestratora

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 23 maja 2018 r. potwierdza prawo kierowców do żądania udostępnienia całości nagrania z policyjnego wideorejestratora. Dotychczasowa praktyka policjantów opierała się na odmowie udostępnienia nagrania z powołaniem się na konieczność ochrony danych osobowych. Czy wyrok WSA w tej sprawi, że kierowcy zechcą częściej sięgać po policyjne nagrania w celu ochrony swoich interesów?

Odmowa ze względu na konieczność ochrony danych osobowych

WSA orzekł w następującej sprawie. Komendant Powiatowy Policji postanowił o odmowie udzielenia żądającemu kierowcy całości nagrania wideorejestratora zamontowanego w samochodzie funkcjonariuszy. Powodem odmowy Komendanta była konieczność ochrony danych osobowych bliżej nieokreślonych osób fizycznych, w tym również to, że nie organy nie dysponują skuteczną metodą anonimizacji nagrania. To samo stanowisko przyjął później organ odwoławczy w osobie Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Nagranie to informacja publiczna

Kierowca po otrzymaniu niekorzystnej dla siebie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji postanowił o wniesieniu skargi do WSA. Po rozpatrzeniu skargi WSA w Szczecinie uznał ją za uzasadnioną stwierdzając, że decyzje wydane przez Komendantów w sposób nieuzasadniony ograniczają prawo kierowcy do informacji co jest sprzeczne z prawem i co poskutkowało ich uchyleniem.

Kluczowym dla sprawy było określenie, że nagranie z policyjnego wideorejestratora, zgodnie z prawomocnym wyrokiem WSA w Szczecinie w sprawie II SAB/SZ 36/17 z dnia 7 czerwca 2017 r. stanowi informację publiczną. Jeżeli więc przyjmiemy taką wykładnie to oznacza, że zastosowanie znaleźć może art. 5 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.d.i.p.), który pozwala na ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względów konieczności ochrony danych osobowych osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Jeżeli więc zaistnieją te przesłanki to organ wydaje decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej.

W odmowie należy oznaczyć podmiot, którego dobro jest chronione

Organ wydają decyzję odmowną powinien zrobić to zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o u.d.d.i.p. tzn. do decyzji powinien zastosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a także określić w niej imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Z powyższego wynika więc, że ustawowym wymogiem decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej ze względu na możliwość naruszenia prywatności osób fizycznych jest zawarcie w niej oznaczenia tych osób a także podanie imion nazwisk i funkcji osób, które zajęły stanowisko w sprawie.