SCT Warszawa to spora szansa. Nie marnujmy jej...

Warszawscy rodzice chcą ambitniejszej strefy czystego transportu. Siedem postulatów wobec władz Warszawy w związku z planem utworzenia SCT wystosowała wspólna inicjatywa rodziców i ruchów społecznych. Inicjatorami akcji są rodzice na co dzień działający w Kampanii na rzecz Czystych Miast (Clean Cities Campaign), fundacji Rodzic w Mieście i ruchu Rodzice dla Klimatu. Do zawiązania koalicji skłoniła ich obserwacja, że dyskusje wokół strefy skupiły się głównie na samochodach, zaś na dalszy plan zeszło czyste powietrze i zdrowie mieszkańców, które powinny być główną motywacją dla władz miasta.

W grudniowym badaniu opinii przeprowadzonym przez FPPE i agencję Lata Dwudzieste, aż 87 proc. respondentów zgodziło się, że władze Warszawy powinny podjąć działania dla poprawy jakości powietrza, a zdaniem 76 proc. powinny też wprowadzić strefę ograniczającą wjazd na jej obszar dla najbardziej zanieczyszczających pojazdów.

SCT Warszawa. Inwestycja w zdrowie i wypełnianie praw podstawowych

W Warszawie transport drogowy to główne źródło niebezpiecznych, zwłaszcza dla dzieci, tlenków azotu, a strefy czystego transportu są sprawdzonym narzędziem do walki z nimi. Chcąc zapewnić dzieciom najlepszą przyszłość wielu rodziców inwestuje w dobre szkoły, zajęcia dodatkowe. Ale jeśli dzieci regularnie wdychają zanieczyszczone powietrze to nie tylko szkodzi im zdrowiu, ale również ogranicza rozwój intelektualny. Wprowadzenie strefy to okazja do zmiany na lepsze. Nie możemy jej zmarnować - mówi Nina Józefina Bąk, koordynatorka Clean Cities Campaign.

Jak przypominają zrzeszeni w inicjatywie rodzice, brak efektywnej walki ze smogiem pociąga za sobą wymierne koszty. Według Warszawskiego Alarmu Smogowego leczenie chorób będących skutkiem zanieczyszczeń powietrza u mieszkańców stolicy kosztuje rocznie ok. 6 mld zł. Jest to kwota przewyższająca koszt budowy środkowego odcinka II linii metra. A to cały czas nie koniec.

Prawo do życia w zdrowiu jest podstawowym prawem człowieka zapisanym zarówno w Konstytucji, jak i np. w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka. Władze są zobowiązane do wprowadzania rozwiązań, które będą realizowały to prawo - mówi Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska Fundacji Rodzic w mieście.

7 postulatów dotyczących SCT Warszawa

Wprowadzenie SCT najszybciej jak to możliwe (od lipca 2024) w celu pilnej eliminacji czynników upośledzających rozwój dzieci oraz zagrażających zdrowiu osób najstarszych i przewlekle chorych. Objęcie SCT całego miasta, wzorem Krakowa, co przyniesie korzyści zdrowotne wszystkim mieszkańcom stolicy oraz ułatwi kontrolę przestrzegania regulacji. Wprowadzanie SCT w parze z dalszym rozwojem transportu publicznego, rozumianego jako poprawa jego dostępności, niezawodności i jakości oraz tworzenie hubów współdzielonej mobilności na obszarach, gdzie rozwój transportu publicznego nie będzie możliwy w krótkim czasie. Wprowadzenie od 2030 roku zakazu wjazdu i poruszania się po strefie pojazdami osobowymi i dostawczymi do 3,5 ton wyposażonymi w silnik diesla niezależnie od przypisanej normy Euro lub daty produkcji/pierwszej rejestracji, przy jednoczesnym pozostawieniu normy Euro 6 lub Euro 5 jako kryterium wjazdu dla pojazdów z silnikami benzynowymi. Poprawę jakości i bezpieczeństwa infrastruktury pieszych, rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami, niekiedy kosztem infrastruktury transportu indywidualnego. Upowszechnienie programu Szkolne Ulice, polegającego na ograniczeniu ruchu samochodowego wokół placówek edukacyjnych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych wraz z inwestycjami w błękitno-zieloną infrastrukturę i zieleń miejską, która jest naszym sprzymierzeńcem zarówno w walce ze smogiem, jak i zmianami klimatu. Wyznaczenie i zakomunikowanie terminu, od którego po SCT będą mogły się poruszać wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, co umożliwi operatorom aut spalinowych planowanie inwestycji w pojazdy zeroemisyjne z większym wyprzedzeniem.

Warszawscy rodzice spotkali się z prezydentem Trzaskowskim

Koalicja rodziców i ruchów społecznych zorganizowała 21 marca akcję poparcia dla ambitniejszej strefy czystego transportu (SCT) w Warszawie. Mieszkańcy spotkali się z prezydentem Rafałem Trzaskowskim i przekazali mu powyższe siedem postulatów dla uczynienia transportu w mieście bardziej czystym i przyjaznym dla wszystkich Warszawiaków.

Przekazaliśmy nasze postulaty prezydentowi Trzaskowskiemu i spotkały się one ze zrozumieniem. Liczymy, że zostaną poważnie rozpatrzone przez ratusz. Strefy czystego transportu są skutecznymi i szeroko stosowanym w Europie narzędziem do ograniczania zanieczyszczenia powietrza w miastach, dlatego nie możemy zmarnować szansy i musimy wprowadzić ambitną strefę w Warszawie. Chcemy, aby mieszkańcy stolicy mogli oddychać czystym powietrzem - mówi Nina Bąk z Clean Cities Campaign.

SCT Warszawa. Konsultacje społeczne trwają do 25 kwietnia

Do 25 kwietnia potrwają konsultacje społeczne projektu strefy czystego transportu w Warszawie. Każdy z mieszkańców może wziąć udział w organizowanych spotkaniach lub przekazać pisemnie swoje uwagi dotyczące obszaru strefy, jej wymogów, terminów ich wprowadzania czy też wyjątków i usprawnień.