Alkotest on-line: sprawdź ile masz promili we krwi. To hasło, które bierzemy na warsztat dziś. Jak działają wirtualne alkomaty? Oto odpowiedź.

Alkotest on-line: sprawdź ile masz promili we krwi. To ważne hasło. O tyle ważne, że w roku 2020 policja zatrzymała blisko 100 tys. pijanych kierowców. I choć problem jest nagminny, w jego przypadku znaczenie ma inny fakt. Nietrzeźwość za kierownicą to śmiertelne zagrożenie – zagrożenie dla prowadzącego i jego pasażerów oraz innych użytkowników drogi. Dlatego każdy użytkownik auta po wieczornym drinku powinien o poranku sprawdzić ile ma promili we krwi. To może uratować prawo jazdy, ale i czyjeś życie.

Nie chodzi o to, że osoby posiadające prawo jazdy nie powinny pić. Chodzi raczej o rozsądek. Jedno piwo wypite wieczorem raczej nie pokrzyżuje porannych planów wyjazdowych.

Wynik badania

Alkotest on-line wymaga podania takich danych, jak waga, płeć, czas picia (godz. początku i końca) oraz rodzaj i ilość trunków. Na tej podstawie algorytm przygotowuje wynik badania, który zawiera szereg informacji. Wirtualny alkomat wskaże jak zmieniał się poziom upojenia alkoholowego oraz pokaże czas potrzebny do wytrzeźwienia.

Zawartość alkoholu we krwi

Zawartość alkoholu we krwi w dużej mierze zależy od ilości i rodzaju wypitych trunków. Jedne zawierają większą dawkę, drugie mniejszą. Kluczowy jest jednak też wiek, waga i postura pijącego. A najlepiej pokazuje to poniższy przykład:

młody mężczyzna średniego wzrostu wypił jedno piwo – 0,27 promila

mężczyzna w średnim wieku, wysoki i o wadze ponad 100 kg wypił jedno piwo – 0,17 promila

młoda kobieta średniego wzrostu wypiła jedno piwo – 0,67 promila

Czas do wytrzeźwienia

Pytania o czas do wytrzeźwienia zadają kierowcy, którzy dzień wcześniej byli na imprezie. I co ważne, samopoczucie może być naprawdę zgubne. Czasami zdarza się bowiem tak, że osoba która nie czuje już alkoholu we krwi, nadal wydmuchnie wysoki wynik podczas badania alkomatem. Czas do wytrzeźwienia jest ważny z jeszcze jednego punktu widzenia. To od niego zależą konsekwencje.

Stan po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu):

10 punktów karnych,

zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat,

grzywna o wysokości od 50 do 5000 zł,

nawet 30 dni aresztu.

Stan nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu):

10 punktów karnych,

grzywna zależna od dochodów,

od 5000 zł obowiązkowej wpłaty na Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

kara do 2 lat pozbawienia wolności,

co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.

Jak długo się trzeźwieje?

Jak długo się trzeźwieje? To bardzo mocno zależy od wszystkich tych czynników, których podanie jest konieczne do uzyskania wyniku badania alkotestem on-line. Kluczowa jest zatem płeć, waga czy ilość przyjętego alkoholu. Przykładowe wyniki podajemy poniżej:

120 ml wódki oznacza 0,5 promila alkoholu we krwi, czas trzeźwienia to jakieś 3 godziny,

3 piwa oznaczają 1 promil alkoholu we krwi, czas trzeźwienia to jakieś 7 godzin,

butelka wina oznacza 1,5 promila alkoholu we krwi, czas trzeźwienia to nawet 10 godzin.

Jak długo trawi się alkohol?

Jak długo trawi się alkohol? Aby odpowiedzieć na to pytanie, postanowiliśmy wykorzystać nasz alkomat (Alkotest on-line). Jakie dane podaliśmy? Sprawdziliśmy ile będzie trawił trunki 30-letni mężczyzna po spotkaniu wigilijnym w pracy trwającym w sumie 5 godz. Założyliśmy że w tym czasie wypił pół litra wódki. Jak długo trawi się alkohol w takim przypadku?

Kierowca wypił w sumie 158 mg czystego alkoholu. W szczytowym momencie ma 1,91 promila. Jak długo trawi się alkohol? Dopiero po 15 godz. od zakończenia picia. To oznacza, że będzie mógł zasiąść za kółkiem dopiero następnego dnia o godz. 17:00.

Alkotest i wirtualne alkomaty

Warto pamiętać o tym, że alkotesty i wirtualne alkomaty powinny stanowić przede wszystkim wskazówkę. Są oparte bowiem na ogólnych algorytmach, a każdy organizm może mieć inną specyfikę trawienia alkoholu. Stuprocentowo pewny wynik da dopiero badanie alkomatem policyjnym. Czemu alkomaty do użytku domowego nie są tak pewne? Od czasu do czasu wymagają ponownej kalibracji, a kierowcy rzadko dbają o wypełnianie tego obowiązku. Bez kalibracji mogą podawać wynik zakrzywiony.

Jeżeli alkotest i wirtualne alkomaty pokażą kierowcy, że jest jeszcze pijany, zawsze może udać się na komisariat policji. Tam funkcjonariusze powinni umożliwić mu poddanie się badaniu alkomatem.