Bezpieczna odległość między samochodami w tunelu. Czy przepisy wyznaczają ją? Czasami tak, a czasami nie. I warto o tym wiedzieć.

Jazda w tunelu. Co warto wiedzieć?

W polskim porządku architektury drogowej tunele nie są często spotykane. A jeżeli już się pojawiają, na ogół nie mają więcej niż kilka metrów długości. Pomijając oczywiste wartości - tunel to droga przebiegająca przez górę czy nasyp, da się je rozpoznać również po oznaczeniu. Przed wjazdem do tunelu pojawia się znak D-37, a po jego opuszczeniu D-38. Dodatkowe oznaczenie w postaci tabliczki T-1b musi pojawić się wtedy, gdy tunel ma długość większą niż 500 m. W takim przypadku musi zostać ona wskazana - i przy tunelach o długości ponad 3 km powtarzana co 1 km.

Bezpieczna odległość między samochodami w tunelu, czyli jaka?

Przepisy nie zajmują się tematem bezpiecznej odległości między samochodami w tunelu w przypadku krótkich przejazdów. Określają ją dopiero przy tunelach, które mają więcej niż 500 metrów. I w takim przypadku odstęp od poprzedzającego samochodu musi wynosić minimum 50 metrów (dla pojazdów od DMC do 3,5 tony lub autobusów) lub 80 metrów (dla pozostałych pojazdów). Może się okazać, że minimalny odstęp określi też zarządca drogi w tunelu - wtedy odbywa się to za pomocą znaku T-32.

Bezpieczna odległość między samochodami w tunelu a mandat

Kierowca, który nie zastosuje się do przepisów odnoszących się do bezpiecznej odległości między samochodami w tunelu, naraża się na mandat karny. Ten na ogół będzie opiewał na kwotę 100 zł. To jednak nie koniec, bo brak bezpiecznej odległości może też zostać odczytany jako spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. A w takim przypadku kara wynosi 500 zł - co więcej, jest uzupełniona aż 6 punktami karnymi.

Zasady jazdy w tunelu. O czym pamiętać?

W dłuższych tunelach może zostać wyznaczona minimalna prędkość. Chodzi o to, że wjeżdżając do tunelu wzrok kierowcy musi się przyzwyczaić - przez chwilę może on zatem nic nie widzieć. Lepiej żeby nie wpadł zatem na auto, które porusza się np. 10 czy 15 km/h. Poza tym w czasie jazdy w tunelu nie wolno zatrzymywać się, zawracać czy cofać. Jeżeli chodzi o wyprzedzanie, to zależy od oznaczeń - znaków pionowych czy poziomych w postaci np. linii podwójnej ciągłej. Może się okazać, że nawet w tunelu konieczny będzie postój - bo jedno z auto ulegnie awarii, jest korek lub doszło do wypadku. W takim przypadku należy zachować 5-metrowy odstęp od poprzedzającego auta. Ma on znaczenie w czasie ewentualnej ewakuacji z tunelu.