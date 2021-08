Liczba fotoradarów w Polsce. Jak się zmieniała na przestrzeni lat?

Liczba fotoradarów w Polsce zmienia się z roku na rok. Co ma wpływ na tą zmianę i jakie są kryteria wyboru nowych lokalizacji?

Gdzie ustawia się fotoradary?

Podstawowym kryterium lokalizacji fotoradaru jest oczywiście... bezpieczeństwo. Co jednak ten slogan oznacza w praktyce? Mniej więcej tyle, że wybierane są te punkty, w których konieczne jest spowolnienie ruchu. I powodów ku temu może być wiele. Bo w danym miejscu często zdarzają się wypadki drogowe, bo w pobliżu znajduje się szkoła czy punkt jest szczególnie często uczęszczany przez pieszych.

Bardzo ważne jest to, że lokalizacja fotoradarów odbywa się w oparciu o kryteria... merytoryczne. Obszary te są wskazywane na podstawie metodologii opracowanej przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej oraz Krakowskiej. Metodologia określa m.in. poziom zagrożenia wypadkami z uwzględnieniem aspektów infrastrukturalnych i technicznych.

Jak kierowcy zachowują się przed fotoradarem?

W analizie zachowań kierowców przed i za stacjonarnym punktem kontroli prędkości uwzględniliśmy wszystkie fotoradary w Polsce. A jako miernik zachowań kierowców przyjęliśmy zmianę średniej prędkości w okolicach fotoradarów. W ten sposób sprawdziliśmy czy kierowcy redukują swoją prędkość, a jeśli tak to o ile km/h - komentuje Magda Zglińska, Yanosik.

Analiza doprowadziła ekspertów Yanosika do dość ciekawych wniosków. Bo okazuje się, że aż 80 proc. kierowców zwalnia przed masztem nie tyle do prędkości zalecanej znakami, ale nawet poniżej jej poziomu! W odległości od 800 do 650 metrów przed fotoradarem prowadzący jadą na ogół o 2 km/h więcej od limitu. 500 metrów przed masztem dodatkowo zwalniają i często jadą zaledwie 30 km/h. Najwyraźniej wychodzą z założenia, że lepiej jechać za wolno niż o 1 km/h za szybko.

Decyzję o lokalizacji fotoradaru podejmuje GITD

Wskazanie nowej lokalizacji fotoradaru i ewentualnie podjęcie decyzji o usunięciu starego masztu nie jest jednak takie proste. Wniosek w tej sprawie najczęściej składa Główny Inspektorat Transportu Drogowego i jest on kierowany do zarządcy danej drogi. zarządca również może podjąć taką inicjatywę - ale wyłącznie po uzyskaniu zgody z GITD. Takie zasady wskazała ustawa o drogach publicznych w art. 20b.

Zarządcy dróg instalują lub usuwają stacjonarne urządzenia rejestrujące lub obudowy na te urządzenia na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub z inicjatywy własnej, za zgodą Głównego Inspektora Transportu Drogowego. - art. 20b ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

Liczba fotoradarów w Polsce. Jak się zmienia?

Na podstawie wewnętrznych danych Yanosik prześledziliśmy liczbę fotoradarów, które znajdowały się na polskich drogach w latach od 2018 roku do 2021 i przygotowaliśmy zestawienie porównujące ich rozmieszczenie z podziałem na województwa. Oczywiście musimy mieć świadomość, że liczby te maleją lub rosną w zależności od działań podejmowanych przez GITD. W niektórych województwach liczba fotoradarów mogła zmaleć na przestrzeni lat, a w innych z kolei wzrosnąć - mówi Julia Langa, Yanosik.