e-TOLL: rejestracja jest mocno skomplikowana? Zaraz opowiemy o tym, jak wprowadzić dane o pojeździe do systemu.

e-TOLL: co jest potrzebne do rejestracji?

Przed rejestracją w systemie e-TOLL należy przygotować najpierw konieczne dokumenty. Podstawą są dane do logowania do Profilu Zaufanego. W przypadku firm konieczny będzie też dokument potwierdzający upoważnienie do jej reprezentowania przez osobę rejestrującą. Kolejnym kluczem do sukcesu jest dokument rejestracyjny pojazdu i dokument potwierdzający klasę emisji spalin.

Rejestracja w e-TOLL. Na czym polega?

Rejestracji w systemie e-TOLL dokonuje się na stronie e-Urzędu Skarbowego. Podczas zakładania konta należy wskazać obywatelstwo, adres mailowy, PESEL, imię i nazwisko oraz dane dokumenty tożsamości. Po potwierdzeniu danych na maila kierowcy przychodzi kod weryfikacyjny. Należy go podać na stronie i po tym ustawić hasło do konta. Po ustawieniu hasła można bez problemu logować się do swojego konta.

Rejestracja pojazdu w e-TOLL

Kolejnym krokiem jest rejestracja pojazdu w systemie e-TOLL. Pierwszym krokiem jest wejście na listę podmiotów i wybrać ten ze swoim imieniem i nazwiskiem. Kolejnym krokiem jest wejście w zakładkę konta rozliczeniowe i przycisk utwórz nowe konto. Konieczne jest nadanie nazwy konta, ale też podanie koniecznych danych - w tym chociażby numeru kontaktowego. Gdy konto zostanie założone, w jego ramach pojawi się zakładka dodaj pojazd. Po podaniu danych w postaci chociażby numeru rejestracyjnego czy klasy emisji spalin, samochód zostanie przypisany do konta kierowcy. Podanie danych auta jest najbardziej czasochłonnym elementem procesu.

Konto rozliczeniowe w e-TOLL

Ostatnim etapem rejestracji pojazdu w systemie e-TOLL jest wskazanie sposobu płatności za drogi. Rozliczenia mogą mieć jedną z dwóch form. Pierwszą jest konto przedpłacone - kierowca doładowuje konto i to z tej sumy pobierane są środki. Drugą metodą jest konto z odroczoną płatnością. W tym przypadku ustanawiane jest zabezpieczenie na koncie - jako wpłata pieniężna lub gwarancja.

Ostatnim krokiem podłączenie urządzenia pokładowego e-TOLL

Co z urządzeniem pokładowym? Aby system e-TOLL mógł działać w pełni, konieczna jest konfiguracja z urządzeniem pokładowym OBU (poprzez podanie jego numeru seryjnego), aplikacją e-TOLL pobraną ze sklepu Google Play lub AppStore, ewentualnie zewnętrznym urządzeniem lokalizacyjnym (ZSL).