Kto musi korzystać z e-TOLL? Niedługo stosowanie elektronicznych opłat za drogi stanie się obowiązkowe w przypadku kierujących...

Czym jest e-TOLL?

System e-TOLL to elektroniczny pobór opłaty drogowej oparty na technologii pozycjonowania satelitarnego. Obowiązuje na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Zastąpi on stosowane do tej pory rozwiązanie viaTOLL i będzie nadzorowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Kto musi korzystać z e-TOLL?

Kto musi korzystać z e-TOLL? Zobowiązani są wszyscy użytkownicy pojazdów samochodowych lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. W przypadku np. kierowców samochodów osobowych korzystanie z e-TOLL jest dobrowolne i może przyspieszyć np. przejazd przez bramki - numer rejestracyjny pojazdu jest odczytywany kamerami.