Przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową - jak powinien zachować się pieszy? Jakie zasady go obowiązują? Sprawdziliśmy to.

Oznakowane przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową

W miastach przecinają się nie tylko szlaki przygotowane dla kierowców i pieszych, ale też pieszych i rowerzystów. Jakie zasady obowiązują gdy pojawia się przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową? Bardzo podobne jak wtedy, gdy spotyka się chodnik i jezdnia. To oznacza, że piesi mają pierwszeństwo na oznakowanym przejściu przez ścieżkę rowerową (posiadającym namalowane pasy i oznakowanie pionowe).

Oznakowane przejścia dla pieszych na drogach dla rowerzystów wyglądają podobnie jak te, które pojawiają się na drogach dla aut. Mają namalowaną zebrę i są oznakowane znakiem informacyjnym.

Rowerzysta i przejście dla pieszych

Jak powinien się zachować rowerzysta przed oznakowanym przejściem dla pieszych? Przede wszystkim musi zachować ostrożność i wzmóc uwagę. Powinien też zredukować prędkość, a w razie potrzeby także zatrzymać się przed przejściem dla pieszych.

Przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową a nowelizacja przepisów

Co ważne, po nowelizacji przepisów z 20 maja 2021 roku podobnym zapisom co rowerzyści podlegają prowadzący elektryczne hulajnogi. A od 1 czerwca 2021 roku rozszerzone zostały uprawnienia pieszych - uzyskują oni pierwszeństwo nie po wejściu, a jeszcze przed wejściem na przejście dla pieszych także na drodze dla rowerzystów.

Nieoznakowane przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową

Co w sytuacji, w której przejście dla pieszych nie jest oznakowane? Przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową może wynikać z tego, że po prostu dochodzi do przecięcia kierunków ruchu pieszych i rowerzystów. I choć w takim pieszy formalnie pierwszeństwa nie ma, rowerzysta i tak powinien umożliwić mu przejście przez jezdnię. Powinien ograniczyć prędkość i być przygotowany na to, że pieszy może wtargnąć na drogę.