Czy można wjechać samochodem do lasu? Gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu? Czy strażnik leśny może nałożyć mandat? Sprawdźmy.

Czy można wjechać samochodem do lasu?

Czy można wjechać samochodem do lasu? Oczywiście że tak. Niestety warto jednak wiedzieć o tym, że nie zawsze. Bo możliwość poruszania się po lesie samochodem, motocyklem, quadem czy nawet zaprzęgiem konnym pojawia się wyłącznie wtedy, gdy dana droga jest wyraźnie oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch - ma np. wskazany kierunek jazdy lub na tablicach wskazane są odległości do najbliższych miejscowości.

Czy w sytuacji, w której droga leśna nie jest zamknięta za szlabanem, można wjechać na nią samochodem? Jeszcze nie. Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące wjazdu. Zakaz ruchu w lasach wynika bowiem z zapisów ustawy.

Gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu?

To sprawa dość prosta. Pod żadnym pozorem w lesie - chyba że np. przed wejściem do lasu przygotowany został teren wyraźnie oznaczony jako parking lub miejsce postojowe. Co więcej, informacje o poszczególnych parkingach pojawiają się w sieci. Aby dowiedzieć się gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu, wystarczy odwiedzić witrynę www.lasy.gov.pl - po wyborze dyrekcji regionalnej i nadleśnictwa pokazane zostaną parkingi przy lasach.

Czy strażnik leśny może zatrzymać samochód i wylegitymować kierowcę?

Strażnik leśny może zatrzymać samochód i wylegitymować kierowcę, a podstawę do tego daje mu art.129c ustawy Prawo o ruchu drogowym. Gdzie może dojść do kontroli drogowej? Przede wszystkim na terenie lasu - w sytuacji, w której kierowca pojazdu nie zastosował się do przepisów i znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się i postoju. Strażnik leśny może jednak zatrzymać też pojazd poza lasem - jeżeli samochód przewozi drewno lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił w lesie przestępstwo.

Czy strażnik leśny może nałożyć mandat?

Strażnik leśny ma prawo do karania kierowców mandatami. Grzywna może mieć wartość wynoszącą od 20 do 500 zł. Za co można dostać mandat w lesie? Za wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym, niszczenie grzybów i grzybni, płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt, niszczenie lęgów ptasich mrowisk, wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów oraz za wykroczenia określone w prawie łowieckim.

Obywatel Polski otrzymuje mandat kredytowy - ma 7 dni na jego opłacenie. Obywatel innego kraju jest karany mandatem gotówkowym - musi zapłacić do na miejscu. Strażnik leśny ma też możliwość skierowania wniosku do sądu o ukaranie - gdy kierowca odmówi przyjęcia mandatu lub szkoda jest znaczna.