Mały rowerzysta: jakie zasady wpoić dziecku?

Mały rowerzysta, czyli dziś opowiemy o tym, jakie zasady wpoić dziecku, które uczy się jazdy na rowerze. O czym pamiętać?

Mały rowerzysta: jak go przygotować do jazdy?

Rodzinna przejażdżka na rowerze to świetna forma rekreacji. Jak jednak zadbać o to, aby młody rowerzysta był dobrze przygotowany? Podstawą jest dobrze dobrany rower. Jednoślad powinien być dopasowany do wzrostu, siły mięśni i umiejętności. Podczas zakupu roweru rozmiar to jednak nie wszystko. Bo warto od razu doposażyć pojazd w konieczne akcesoria - światła, dzwonek, kask i np. prędkościomierz. Poza tym warto pokazać dziecku jak używać hamulców - to nie zawsze jest intuicyjne.

Dużo może dać dziecku karta rowerowa. W czasie jej zdobywania dzieci mają szansę dowiedzieć się, jak poprawnie zachowywać się w ruchu drogowym - poznają np. konieczne przepisy, co zostanie potwierdzone egzaminem teoretycznym.

Mały rowerzysta - wiek do 10 lat:

podczas jazdy na rowerze jest traktowany przez przepisy jak pieszy,

powinien jeździć wyłącznie po chodniku - pod opieką osoby dorosłej lub posiadającej kartę rowerową,

może przejeżdżać na rowerze przez przejście dla pieszych.

Mały rowerzysta - 10 lat i więcej:

powinien mieć kartę rowerową - tą można wyrobić np. w szkole,

może legalnie jeździć po jezdni, drodze rowerowej lub pasie ruchu dla rowerów,

gdy warunki pogodowe są złe, może jechać chodnikiem,

nie może przejeżdżać rowerem przez przejście dla pieszych.

Mały rowerzysta - ogólne zasady: