Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

Wirtualne odebranie dowodu rejestracyjnego przez Policję

Może się okazać, że podczas kontroli drogowej funkcjonariusze nabiorą uzasadnionych przypuszczeń, że stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Co zrobią w takiej sytuacji? Odbiorą kierowcy dowód rejestracyjny. Jak mają jednak odebrać dokument, skoro prowadzący nie ma obowiązku wozić go ze sobą? Odebranie dowodu rejestracyjnego ma teraz charakter wirtualny. Czy wirtualnie można też odzyskać dowód? W pewnym sensie tak. Jednak wyłącznie w pewnym sensie.

Aby odzyskać dowód rejestracyjny, kierowca w pierwszej kolejności musi usunąć usterkę. Następnie powinien udać się na przegląd techniczny i tam pojazdu musi uzyskać pozytywny wynik badania. Co dalej? Mimo iż dowód rejestracyjny jest zatrzymywany wirtualnie, do końca 2020 roku kierowca musiał udać się z zaświadczeniem z przeglądu technicznego do jednostki, która dowód zatrzymała lub wydała (czyli np. Policji, ITD lub wydziału komunikacji należnego miejscu rejestracji). Dopiero wtedy mogło dość do wprowadzenia stosownej adnotacji do bazy CEPiK - tym samym auto mogło legalnie trafić na drogi.

Wirtualne wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

Podczas wizyty np. w wydziale komunikacji, wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje było oparte o wniosek oraz zestaw koniecznych dokumentów. Prowadzący musiał pokazać pokwitowanie z Policji, zaświadczenie z SKP, ważną polisę OC i dowód osobisty. W roku 2020 procedura została jednak uproszczona. Bo wirtualne wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje może zostać zrealizowane już przez diagnostę - zaraz po pozytywnym wyniku badania i wprowadzeniu adnotacji do systemu CEPiK.