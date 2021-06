Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej. Czyli dziś opowiemy o tym, o czym po 20 maja 2021 roku muszą pamiętać kierowcy tego typu pojazdów.

Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej. Po pierwsze nie każdy!

20 maja 2021 roku w polskim porządku prawnym pojawiły się pojęcia hulajnogi elektrycznej, ale też urządzenia transportu osobistego i urządzenia wspomagającego ruch. A to sprawiło, że unormowana została kwestia jazdy tego typu pojazdami. Co się zmieniło? Przede wszystkim ustawodawca określił kto może stać się ich kierowcą. Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej jasno wskazują, że prowadzić je może osoba pełnoletnia, ewentualnie niepełnoletnia, która posiada kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby młodsze niż 10 lat mogą prowadzić hulajnogę elektryczną tylko w strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej.

Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej: z jaką prędkością jeździć?

Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej wyraźnie wskazują, że jej kierowca powinien korzystać przede wszystkim z drogi. Kiedy może z nich zjechać? W dwóch przypadkach:

po pierwsze wtedy, gdy na drodze dozwolona prędkość jest większa niż 30 km/h. W takim przypadku może trafić nawet na chodnik - po nim powinien poruszać się jednak z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych.

po drugie wtedy, gdy przy drodze znajduje się ścieżka dla rowerzystów - na niej maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej to jednak 20 km/h.

Ogólne zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej

W sytuacji, w której hulajnoga elektryczna znajdzie się na chodniku, bezwzględne pierwszeństwo przed nią ma pieszy! Poza tym kierowca: