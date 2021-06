Jak dostać się do grupy Speed? To pytanie nurtuje kierowców. Odpowiedź? Stanowiska w tej formacji nie wypełnia się raczej z konkursu...

Czym jest grupa Speed w Policji?

Pierwsza grupa Speed powstała w Komendzie Stołecznej Policji pod koniec roku 2018. Formacje dość szybko zaczęto jednak tworzyć także w innych rejonach Polski. W efekcie od 19 lipca 2019 roku taka grupa działa praktycznie w każdej komendzie wojewódzkiej Policji. Czemu tyle się o niej mówi? Powody są dwa. Po pierwsze to formacja, która odnosi spore sukcesy w kwestii odławiania z polskich dróg piratów drogowych. Każdego roku ujawnia ona nawet 440 tys. wykroczeń! Po drugie to "jednostka" dość elitarna. Bo dostała ona do pracy nie Kie Cee`d, a w większości przypadków BMW serii 3 z mocnymi silnikami.

Jak dostać się do grupy Speed? Są jakieś ogłoszenia?

Misja grupy Speed i narzędzia jej pracy są oczywiste. Jak zatem dostać się do grupy Speed? No i tu pojawia się problem. Bo zadaniowość jednostki sprawia, że nie mogą trafić do niej przypadkowe osoby - tym samym nie ma czegoś takiego jak ogłoszenie o pracę do grupy Speed. Osoby poruszające się nieoznakowanymi i oznakowanymi BMW są wybierane spośród funkcjonariuszy drogówki. Selekcja? Ta jest prosta. Wybierane są osoby posiadające dużą ilość uprawnień, szerokie doświadczenie i służbę popartą sukcesami. A na tym nie koniec.

Grupa Speed to misja, ale i ciągłe szkolenia

Policjanci pracujący w grupie Speed muszą cały czas podnosić swoje umiejętności. Powód? Mają do czynienia z mocnymi autami i często muszą prowadzić ryzykowne pościgi. Dlatego ich umiejętności w prowadzeniu pojazdów muszą być wybitne i cały czas podnoszone. W trakcie szkoleń prowadzonych na torach funkcjonariusze nie tylko ćwiczą ryzykowne manewry, ale przede wszystkim uczą się reakcji w sytuacji, w której koła utracą przyczepność i dojdzie do poślizgu.