Jazda na elektrycznej hulajnodze po alkoholu? To wykroczenie!

Jazda na elektrycznej hulajnodze po alkoholu od 20 maja 2021 roku staje się wykroczeniem. Ile wynosi mandat? O tym opowiemy za chwilę.

Jazda na elektrycznej hulajnodze po alkoholu - zmiana od 20 maja

Do 20 maja 2021 roku status elektrycznej hulajnogi w Polsce nie był unormowany. A to oznaczało mniej więcej tyle, że jej prowadzący był traktowany tak samo jak... pieszy. 20 maja sytuacja ulega zmianie. Pojawiają się bowiem przepisy normujące kwestię osobistych środków transportu. To oznacza dodanie do palety możliwych kar nowych wykroczeń. Przykład? Idealnym jest jazda na elektrycznej hulajnodze po alkoholu. Jej prowadzący od teraz będzie traktowany tak samo jak nietrzeźwy rowerzysta.

Pijany na hulajnodze: kara od policji albo sądu

Jakie konsekwencje czekają na pijanego na hulajnodze elektrycznej? To zależy w pierwszej kolejności od zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Po drugie rodzaj konsekwencji jest uzależniony od sposobu załatwienia sprawy. Bo nietrzeźwy kierowca hulajnogi może zdecydować się na przyjęcie mandatu od funkcjonariuszy, a może też chcieć żeby sprawa trafiła do sądu - odmówi przyjęcia mandatu.

Jazda na elektrycznej hulajnodze po alkoholu - rodzaje wykroczeń:

0,2 - 0,5 promila - stan po użyciu alkoholu,

powyżej 0,5 promila - stan nietrzeźwości.

Jazda na elektrycznej hulajnodze po alkoholu - konsekwencje:

stan po użyciu alkoholu: Policja: mandat od 300 do 500 zł, Sąd: grzywna od 20 do 5000 zł, nawet 14 dni aresztu i zakaz prowadzenia roweru/hulajnogi.

stan nietrzeźwości: Policja: mandat 500 zł, Sąd: grzywna od 50 do 5000 zł, nawet 30 dni aresztu i zakaz prowadzenia roweru/hulajnogi.



Pijany na hulajnodze. Czy można odholować pojazd?

Policjant podczas kontroli drogowej może ocenić, że pijany na hulajnodze nie powinien kontynuować jazdy. A to oznacza, że kierowca pojazdu będzie musiał wrócić do domu pieszo, a sam pojazd zostanie odholowany na parking depozytowy. Ile to kosztuje? Holowanie stanowi wydatek na poziomie 123 zł. Dodatkowo za każdy dzień przechowywania hulajnogi elektrycznej kierowca będzie musiał zapłacić 23 zł.

Jazda na elektrycznej hulajnodze po alkoholu. Czy to częste?

Wbrew pozorom do tej pory pijani na hulajnodze pojawiali się częściej niż można byłoby się tego spodziewać. Dowód? Ten przynosi badanie ankietowe przeprowadzone przez SW Research na zlecenie AlcoSense Laboratories. Co wykazało? Jedna piąta uczestników zadeklarowała, że zna kogoś, kto prowadził hulajnogę elektryczną - w grupie wiekowej 18 - 24 lata odsetek sięgnął 40 proc. Świadomość zagrożenia jakie tworzy pijany kierowcy hulajnóg sprawia, że aż 72 proc. respondentów uważa że wykroczenie powinno być traktowane podobnie jak prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.