Ile kosztuje doba na parkingu policyjnym?

Brak nalepki na szybie: 2021 r. coś zmienia? Ile wynosi mandat? Jakie jeszcze konsekwencje czekają na kierowcę? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Kupno auta z parkingu policyjnego? Tak jest możliwe. Atrakcyjna cena to jednak nie wszystko. Kupujący musi też pamiętać o wadach takich pojazdów.

Przejęcie leasingu samochodu przez osobę prywatną: na czym polega, czy jest możliwe i co musisz o nim wiedzieć? Na te pytania odpowiemy w tekście.

Jak odebrać auto z parkingu policyjnego? Podstawą są dokumenty uprawniające do odbioru, ale także... wniesienie opłaty za holowanie i postój.

Jak odebrać prawo jazdy starszej osobie? Jest to możliwe. Gdy kierowca nie popełni rażącego wykroczenia, uprawnienia odebrać może tylko... lekarz.

Umorzenie opłaty za holowanie pojazdu jest możliwe? W pewnym sensie tak. Niestety droga do uniknięcia wysokiej opłaty nie jest ani krótka, ani łatwa.

Wyząbkowane opony: naprawa jest możliwa? W pewnym sensie tak. Dyskusyjna jest jednak skuteczność tej metody. Co zatem powinien zrobić kierowca?

BMW M5 CS to najmocniejszy produkcyjny model z Bawarii. Sedan jest napędzany 4.4-litrową V-ósemką. Ma 635 koni mechanicznych mocy!

Toyota Land Cruiser jest bardziej terenówką czy rodzinnym SUV-em? A może jednym i drugim? Sprawdziliśmy to w czasie naszego testu.

Do jakiego wieku można zdawać na prawo jazdy? Prawo nie przewiduje ograniczeń. To jednak nie oznacza, że do egzaminu może przystąpić każdy.