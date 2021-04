Czy można prowadzić samochód z ręką w gipsie? Przepisy milczą!

W zasadzie w prawie o ruchu drogowym nie ma przepisu zabraniającego prowadzenia samochodu z ręką w gipsie. To samo dotyczy opatrunku na ręce, złamanej nogi czy kołnierza ortopedycznego. To jednak jeszcze nie oznacza, że kierowca nie może zostać ukarany przez funkcjonariuszy. Kiedy powinien liczyć się z mandatem? O tym opowiemy w dalszej części tekstu.

Mandat za prowadzenie samochodu z ręką w gipsie

A więc czy za prowadzenie samochodu ze złamaną ręką grozi mandat? Tak, ale tylko w przypadku, w którym funkcjonariusze uznają, że kierowca swoim zachowaniem na drodze - a konkretnie brakiem sprawności - tworzy realne zagrożenie dla ruchu drogowego. Jaka będzie kara? W takim przypadku prowadzenie samochodu ze złamaną ręką może się skończyć mandatem o wartości nawet 500 złotych. Poza tym policjant ma prawo zakazać prowadzącemu dalszej jazdy.

Czy można prowadzić samochód z ręką w gipsie? Klucz do rozsądek!

Na koniec warto zadać pytanie nie czy można, a czy powinno się prowadzić samochód ze złamaną ręką czy nogą. I tu należy odwołać się do rozsądku prowadzącego. Jeżeli posiada on pojazd wyposażony np. w automatyczną przekładnię, kierowanie może mu wyjść całkiem sprawnie. Tym samym spokojnie może pojawić się na drodze - powinien jednak jechać wolniej i ostrożniej, pamiętając o tym że mimo wszystko może mieć dłuższy czas reakcji.

Kiedy nie należy prowadzić samochody ze złamaną ręką?

Kiedy nie warto prowadzić samochodu z ręką w gipsie? Gdy złamana jest ręka prawa, a pojazd został wyposażony w przekładnię manualną. W takim przypadku zmiana biegów może być mocno utrudniona. Taka sama zasada dotyczy przypadku, w którym kierowca ma np. lewą nogę w gipsie. Nie będzie mógł bowiem nacisnąć lub puścić sprzęgła we właściwym czasie i sprawnie - a to może tworzyć zagrożenie na drodze i prowadzić do uszkodzenia układu wysprzęglania.