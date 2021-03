Maseczka w samochodzie 2021 r. Nowe obostrzenia dla kierowców?

Maseczka w samochodzie w 2021 r. Czy musisz ją mieć?

Kolejny lockdown i kolejne obostrzenia na szczęście nie dotyczą kwestii maseczki w samochodzie prywatnym i służbowym. Tej nie musi mieć ani kierowca, ani pasażerowie. I nie ma większego znaczenia czy prowadzący oraz podróżujący z nim ludzie tworzą jedno gospodarstwo domowe czy nie.

Maseczka w samochodzie w 2021 r. Kiedy musisz ją mieć?

podczas jazdy taksówką - obowiązek dotyczy kierowcy i pasażerów,

po opuszczeniu kabiny pasażerskiej pojazdu: np. na stacji benzynowej, na parkingu przydrożnym czy nawet w garażu podziemnym,

obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy pasażerów w autobusach, pociągach czy środkach miejskiego transportu.

Warto pamiętać o tym, że od 27 lutego 2021 roku maseczka oznacza maseczkę - nie komin, chustę, szalik czy przyłbicę.

Maseczka w samochodzie a kontrola drogowa:

Podczas kontroli drogowej kierowca powinien założyć maseczkę. Na tym jednak wymogi bezpieczeństwa nie kończą się. Prowadzący nie powinien otwierać całej szyby i powinien starać się unikać podawania funkcjonariuszowi dokumentów - w zamian można je przystawić do szyby. Kiedy można zdjąć maseczkę w czasie kontroli drogowej? Gdy funkcjonariusz o to poprosi - celem np. zweryfikowania tożsamości.

Maseczka w samochodzie a mandat:

Kierowca, który nie dostosuje się do obowiązku noszenia maseczki poza kabiną pasażerską pojazdu, może zostać ukarany mandatem karnym. Ten wynosi od 20 do 500 złotych. To jednak nie koniec, bo w przypadkach szczególnie rażących naruszeń obostrzeń sanitarnych policjanci mają prawo skierować wniosek o ukaranie do sanepidu. W takim przypadku kara wynosi od 5 do 30 tysięcy złotych.