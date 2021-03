Święta wielkanocne 2021 r. Co nas czeka?

Święta wielkanocne w roku 2020 nie były łatwym czasem. Miały miejsce zaraz po wybuchu pandemii w Europie, a to musiało oznaczać ograniczenia w przemieszczaniu się. Czy Polacy się do nich zastosowali? W dużej mierze tak. Na drogach panowały pustki! Jak będzie w tym roku? Czy można jechać samochodem na święta wielkanocne 2021 r.? Nietrudno przewidzieć, że wszystko zależy od tego w jaki sposób będzie się rozwijać pandemia. Utrzymanie się wysokich wskaźników zarażeń z pewnością może sprawić, że w okolicy świąt wielkanocnych zaostrzone zostaną obostrzenia i zalecenia sanitarne.

Wielkanoc 2021 r.: być może nie lockdown, ale ograniczenia z pewnością!

Czy na święta wielkanocne 2021 r. może zostać wprowadzony zakaz przemieszczania się? Patrząc na obostrzenia stosowane przez rząd w ostatnich miesiącach raczej takiego rozwiązania spodziewać się nie można. To oczywiście nie oznacza, że rządzący pozostawią Polakom pełną dowolność w kwestii przemieszczania się w czasie świąt. Dużo bardziej prawdopodobne są jednak ograniczenia ilości osób przy stole świątecznym, to raz. Dwa rząd od miesięcy przestał stosować zakazy, a w ich miejsce przygotowuje dla Polaków zalecenia.

W święta wielkanocne 2021 można spodziewać się takich ograniczeń, jakie pojawiły się w Boże Narodzenie 2020. Wtedy do stołu mogło zasiąść maksymalnie pięć osób - nie wliczając w to domowników.

Czy można jechać samochodem na święta wielkanocne 2021 r.?

A więc czy w roku 2021 można jechać samochodem na święta wielkanocne? Z uwagi na uwarunkowania pandemiczne lepiej tego nie robić. Bezpieczniej jest pozostać w domu. Jeżeli ktoś jednak musi się przemieszczać z różnych powodów, kluczowe jest zastosowanie się do obostrzeń - tj. zbieranie w niewielkich grupach i unikanie spotkań z osobami, które mają jakiekolwiek objawy infekcji.

Jazda samochodem na święta wielkanocne 2021 r. - zasady sanitarne:

Według obecnie obowiązujących zasad pandemicznych osoby poruszające się prywatnym samochodem nie muszą zasłaniać ust i nosa. I obostrzenia te dotyczą nie tylko domowników jadących razem do rodziny, ale także osób obcych. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli kierowca jadąc do rodziny podwozi w te same rejony Polski znajomego, nie muszą oni mieć maseczki na twarzy w czasie podróży. Kiedy usta i nos trzeba zasłonić? Gdy podróżujący zatrzymają się na stacji benzynowej, parkingu (w tym leśnym) czy postanowią pojechać nie autem, a autobusem czy pociągiem.