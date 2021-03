Odszkodowanie za dziurę w drodze. Jak się o nie starać?

Odszkodowanie od zarządcy drogi. Co przygotować?

Jeżeli zdarzy się tak, że po najechaniu w dziurę w drodze kierowca uszkodzi w aucie oponę, felgę lub zawieszenie, powinien na początek zadbać o właściwe udokumentowanie szkody. Potrzebne będą chociażby zdjęcia z miejsca zdarzenia. Poza tym warto zapisać np. dane świadków, którzy potwierdzą fakt wystąpienia uszkodzenia na tym akurat odcinku drogi.

Jeżeli szkoda jest znacząca - np. auto ma uszkodzoną oponę i felgę - warto na miejsce zdarzenia wezwać patrol policji. Notatka wypisana przez funkcjonariuszy stanie się podstawą dochodzenia odszkodowania.

Wniosek o odszkodowanie za uszkodzone koło. Jak musi wyglądać?

Wniosek o odszkodowanie za uszkodzone koło lub zawieszenie nie ma specjalnie formalnej treści. Wystarczy napisać standardowe pismo, w którym kierowca określi swoje dane (imię, nazwisko, adres), dane pojazdu (marka, numer rejestracyjny), okoliczności oraz miejsce zdarzenia i opisze rodzaj i zakres uszkodzeń. Wniosek o odszkodowanie za dziurę w jezdni można dostarczyć osobiście, listownie, mailowo, faksem lub poprzez platformę ePUAP. Czasami zdarza się, że zarządca drogi odeśle kierowcę do swojej ubezpieczalni. W takim przypadku roszczenie zgłasza się na gotowym formularzu lub internetowo.

Uszkodzona opona, ale odszkodowanie za dwie. Możliwe?

W przypadku uszkodzeń spowodowanych stanem nawierzchni to kierowca decyduje o wysokości wysuniętego roszczenia. W przypadku uszkodzenia opony może zatem wnosić o odszkodowanie za dwie. Czemu? Decydują o tym warunki eksploatacyjne - ogumienie zawsze trzeba wymieniać co najmniej parami (opony zamontowane na jednej osi). W przeciwnym razie różnice w wysokości bieżnika mogą doprowadzić do problemów trakcyjnych lub uszkodzenia elementów zawieszenia.

Jak sprawdzić kto jest zarządcą drogi?

Kierowca nie powinien mieć większego problemu ze sprawdzeniem kto jest zarządcą drogi. Wystarczy żeby tak naprawdę sprawdził oznaczenie szlaku lub lokalizację. A gdy namierzy zarządcę, to do niego - ewentualnie jego ubezpieczyciela - powinien skierować wniosek o odszkodowanie.