Hulajnogą elektryczną po chodniku? Szykują się zmiany w prawie!

Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po chodniku?

Obecnie w polskich przepisach nie ma takiego pojęcia, które mogłoby się odnosić do hulajnogi elektrycznej. A to oznacza mniej więcej tyle, że osoby korzystające z tzw. środków transportu osobistego są traktowani na drodze jak... piesi. A to rodzi dwojaki problem. Po pierwsze sprawia, że hulajnogi mają nieograniczony dostęp do chodników. Po drugie stawia je na pozycji uprzywilejowanej w sytuacji, w której ruch pieszych spotyka się z ruchem samochodowym.

Dlaczego hulajnoga elektryczna jest niebezpieczna?

A więc dlaczego hulajnoga elektryczna jest niebezpieczna? To niezwykle prosto wyjaśnić. Wyobraźcie sobie spotkanie na chodniku pieszego - np. starszej pani z ważącą 12,5 kilograma hulajnogą rozpędzoną do maksymalnych 25 km/h. Skutki zderzenia mogą być naprawdę poważne. A finał sprawi będzie taki, że policja potraktuje wydarzenie jako kolizję dwóch pieszych - przy czym winę może przypisać np. starszej pani. Co więcej, poszkodowany nie będzie miał prawie żadnej możliwości dochodzenia odszkodowania - chyba że na drodze czasochłonnego procesu cywilnego.





To nie oznacza, że hulajnogi trzeba wykluczyć. To jedynie oznacza, że pieszych trzeba chronić na chodnikach.

Gdzie jeździć hulajnogą elektryczną? Szykują się zmiany w prawie!

O konieczności uregulowania sytuacji prawnej urządzeń transportu osobistego mówi się od miesięcy. Pod koniec lutego w tej sprawie procedować ma sejm. Posłowie będą dyskutować o projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw przygotowanym przez resort infrastruktury. Co on zakłada? Przede wszystkim szykuje odpowiedź na pytanie: gdzie jeździć hulajnogą elektryczną? Nowe przepisy wymuszą, aby urządzenia takie pojawiały się albo na drodze dla rowerów, albo pasie ruchu dla rowerów. Co więcej, ograniczą ich prędkość przejazdu do 20 km/h. W jakim przypadku można jeździć hulajnogą elektryczną po chodniku? Nowe przepisy pozwolą na taką sytuację wtedy, gdy nie będzie szlaków rowerowych, a na jezdni dozwolona prędkość przekroczy 30 km/h.

Nowelizacja ma dotyczyć urządzeń transportu osobistego (UTO). A to nie tylko hulajnoga elektryczna, ale też np. elektryczna deskorolka.

Hulajnoga elektryczna bez prawa jazdy? Tak, to się nie zmieni.

Nadal hulajnoga elektryczna bez prawa jazdy? Trochę tak, a trochę nie. Nowelizacja wprowadzi trzy nowości. Po pierwsze zakaz jazdy elektryczną hulajnogą otrzymają osoby w wieku do 10 lat. W wieku od 10 do 18 lat prowadzący musieli mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Powyżej 18 roku życia żaden dokument nie będzie wymagany.

Hulajnoga elektryczna: kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Na razie ciężko powiedzieć kiedy nowe przepisy mogłyby wejść w życie. Pierwszych przewidywań dotyczących regulacji sytuacji prawnej hulajnogi elektrycznej można się spodziewać pewnie po 24, 25 lutego 2021 roku - to wtedy procedowane będą propozycje zmian w prawie.