Czy można wozić tablicę rejestracyjną za szybą?

Prawo o ruchu drogowym dość jasno stwierdza, że pojazd dopuszczony do ruchu musi spełnić trzy warunki. Przede wszystkim wpisywać się z specyfikację techniczną określoną w stosownych przepisach. Poza tym powinien być zarejestrowany oraz zaopatrzony w zalegalizowane tablice rejestracyjne. Jeżeli pojazd nie spełnia któregoś z wymogów, a mimo wszystko znajduje się na drodze publicznej, jego kierowca popełnia wykroczenie. A to podlega naprawdę solidnej karze. Tylko teraz czy wożenie tablicy rejestracyjnej za szybą oznacza, że auto nie spełnia warunków technicznych?

Tablica rejestracyjna za szybą: co na to prawo?

Przepisy w kwestii tablic rejestracyjnych są jednoznaczne. Kwestię tą regulują konkretnie właściwe rozporządzenia.





"Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice rejestracyjne z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablicę umieszcza się tylko z tyłu." - art. 35 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Tablica za szybą: mandat niski, kara wysoka!

Niezastosowanie się do tego zapisu w najlepszej opcji będzie oznaczać 50-złotowy mandat i odebranie dowodu rejestracyjnego. W najgorszej kierowca może podlegać karze grzywny do 3000 złotych lub karze nagany - takie sankcje jest jednak w stanie nałożyć już wyłącznie sąd.

Tablica za szybą, bo nie ma miejsc na tablicę na nadwoziu?

Oczywiście może się okazać, że samochód nie posiada "miejsc konstrukcyjnie przeznaczonych do montażu tablic rejestracyjnych". To jednak jeszcze żadne wytłumaczenie. Bo i taki scenariusz przewidują przepisy. Niestety także i w tym przypadku miejscem umieszczenia oznaczenia nie może być przestrzeń za przednią szybą - a raczej przygotowany przez kierowcę punkt montażowy w ramach pasa przedniego.

"Jeżeli pojazd nie posiada specjalnego miejsca do umocowania tablic rejestracyjnych, to przednią i tylną tablicę rejestracyjną umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy rejestracyjnej - po lewej stronie pojazdu." - art. 35 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Czy można wozić tablicę rejestracyjną za szybą samochodu sportowego?

Tablice za szybą najczęściej pojawiają się w samochodach sportowych. Ich kierowcy nie chcą psuć wyglądu auta czy jego właściwości aerodynamicznych oznaczeniami. Jak jednak nietrudno się domyślać, przepisy dotyczą także ich. A to oznacza, że wożenie tablicy za szybą jest nielegalne również w pojazdach takich jak ferrari, bentley czy lamborghini. Ich kierowcy również powinni liczyć się z mandatem za brak tablic rejestracyjnych.