Kupno auta bez tablic i powrót do domu na kołach. Jak to zrobić?

Auto bez tablic: co na to prawo?

Zdarza się, że kupno używanego samochodu nastręcza problemów. Powód? Pojazd oferowany przez kupującego może być np. pozbawiony tablic rejestracyjnych. Co w takim przypadku? Polskie prawo nie pozostawia żadnych złudzeń. Samochód bez tablic nie może trafić na drogę publiczną - nie może zatem wracać na kołach, bo nie jest dopuszczony do ruchu. Powód? Nie spełnia podstawowych warunków technicznych - tablice rejestracyjne to jeden z elementów koniecznych. Takiego zdania jest chociażby rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.

"Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice rejestracyjne z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablicę umieszcza się tylko z tyłu." - art. 35 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.





Kupno auta bez tablic i powrót do domu na kołach: jakie są konsekwencje?

Jeżeli kierowca postanowi wracać na kołach bez tablic rejestracyjnych i zostanie zatrzymany przez patrol policji, powinien w najlepszej opcji spodziewać się 50-złotowego mandatu. Maksymalnie kara grzywny może sięgnąć nawet 3000 złotych. To jednak nie koniec. Funkcjonariusze każą bowiem wycofać samochód z ruchu. A to oznacza, że będzie mógł on kontynuować podróż, ale wyłącznie na lawecie.

Kupno auta bez tablic oznacza np., że ciężko może być wykupić tymczasowe ubezpieczenie OC czy że samochód musi pojechać na przegląd techniczny na lawecie.

Brak tablic rejestracyjnych? Potrzebne oświadczenie!

Jak zarejestrować samochód gdy brakuje tablic rejestracyjnych? To na szczęście jeszcze nie problem. Wystarczy że składając wniosek w urzędzie rejestracyjnym kierowca dołączy oświadczenie, w którym zadeklaruje że kupić pojazd pozbawiony oznaczeń. Czy będzie musiał dodać tablice rejestracyjne? W takim przypadku nie, tym samym rejestracja (np. rejestracja samochodu z zagranicy) stanie się możliwa.

Rejestracja samochodu z zagranicy bez tablic musiała zostać usankcjonowana. Są bowiem kraje w UE, w których auto należy wyrejestrować przed eksportem i musi ono opuścić terytorium kraju na lawecie.

Ile kosztuje przerejestrowanie auta?

Kierowca po zgromadzeniu dokumentów (potwierdzenie zakupu, dowód rejestracyjny, przegląd samochodu w kraju, ewentualnie karta pojazdu), może udać się do urzędu rejestracyjnego. Ile kosztuje rejestracja? Jeżeli samochód pochodzi z rynku krajowego, opłata wyniesie 180,50 zł (w tym zawierają się nowe tablice rejestracyjne). W sytuacji, w której auto jest importowane, do kwoty doliczyć należy 75,50 zł za wydanie karty pojazdu.

W przypadku braku tablic rejestracyjnych kierowca musi zapłacić za nowe oznaczenia. Nawet jeżeli kupił auto w miejscu zamieszkania, nie może tylko homologować starych tablic.

Jak wracać na kołach autem po zakupie?

Zasady są dość proste. Samochód powinien mieć tablice rejestracyjne, a kierowca powinien posiadać wszystkie dokumenty - dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający zakup oraz kartę pojazdu (jeżeli została wydana). Aby wracać na kołach kupionym właśnie autem, kupujący nie może zapomnieć też polisy OC. Na polskich drogach jest ona wymagana! W razie stwierdzenia braku polisy OC, konsekwencje są naprawdę znaczące. Auto zostanie wycofane z ruchu przez funkcjonariuszy, a właściciel otrzyma z funduszu gwarancyjnego karę. Ta w przypadku braku ubezpieczenia przez więcej niż 14 dni sięgnie kwoty 5600 złotych.

Tablice rejestracyjne: muszą być zamontowane na nadwoziu!

Aby wracać samochodem na kołach po zakupie warto pamiętać o tym, że tablice rejestracyjne nie tylko muszą być w pojeździe, ale też powinny być odpowiednio zamontowane. Przepisy wymagają, aby znajdowały się z przodu i z tyłu auta w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych. W przeciwnym razie pojazd nie może być dopuszczony do ruchu na polskich drogach.