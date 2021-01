Jakie światła w samochodzie w dzień? Uniknij mandatu!

Po co światła w dzień?

Ustawodawca wprowadzając w Polsce obowiązek jazdy na światłach w samochodzie w dzień kierował się... widzialnością pojazdów. Prowadzący szybciej zauważają oświetlone obiekty pojawiające się na drodze, a to ma zwiększać poziom bezpieczeństwa i minimalizować ilość wypadków.

Obowiązek jazdy na światłach przez całą dobę i cały rok pojawił się w Polsce 17 kwietnia 2007 roku. Wcześniej światła w samochodzie w dzień musiały być włączone w okresie od 1 listopada do 1 marca.





Jakie światła w dzień?

Co do zasady podczas jazdy samochodem kierowca ma obowiązek używania świateł mijania (tzw. krótkich). Nowoczesna inżynieria zmieniła jednak ten stan rzeczy. Obecnie wszystkie fabrycznie nowe pojazdy muszą być wyposażane w specjalne światła do jazdy w dzień - zazwyczaj są one wykonane w technologii LED-owej. Warto pamiętać o tym, że jazda na światłach dziennych jest dopuszczalna w warunkach dobrej przejrzystości powietrza. Po pojawieniu się mgły czy deszczu należy zmienić je na mijania.

Co ważne, przy włączonych światłach mijania muszą być też włączone tylne światła postojowe. Przy włączonych światłach do jazdy w dzień obowiązku tego nie ma. Światła do jazdy w dzień muszą się jednak uruchamiać wraz z rozruchem silnika.

Światła w dzień: Europa ma inne zdanie...

Nie wszystkie kraje europejskie wymagają od kierowcy jazdy na światłach w dzień. Obowiązku takiego nie ma np. w Niemczech, Holandii, Belgii, Austrii czy Francji.

Światła w samochodzie w dzień - mandat to:

Kierowca, który poruszając się po polskich drogach nie dostosuje się do obowiązku stosowania świateł w samochodzie w dzień, naraża się na karę grzywny. Mandat opiewa na kwotę 100 złotych. Dodatkowo do jego konta dopisane zostaną 2 punkty karne.