Strefa czystego transportu w Polsce. Co będzie oznaczać?

Co to jest strefa czystego transportu?

Strefy czystego transportu zaczęły funkcjonować w Polsce w sierpniu 2018 roku. A wszystko za sprawą rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, w którym pojawiły się znaki D-54 "strefa czystego transportu" i D-55 "koniec strefy czystego transportu". Co to oznacza dla kierowców? Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wskazuje, że to obszar wydzielony w mieście, do którego wjazd mają wyłącznie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem albo gazem ziemnym. Wyjątki? Te dotyczą służb publicznych, mieszkańców strefy oraz autobusów szkolnych i zeroemisyjnych. Kolejne wyjątki mogą uchwalić władze gminne, a w tym ustalić zasady odpłatnego wstępu dla pozostałych pojazdów.

Strefa czystego transportu: przepisy mogą się zmienić!

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ten w części dotyczyć będzie właśnie stref czystego transportu. Co on zakłada? Szereg zmian, a w tym:





pojazdy zasilane LPG zostaną wpuszczone do stref czystego transportu bez ograniczeń,

dopuszczenie do stref czystego transportu do roku 2025 pojazdów z normą emisji spalin Euro 4 - okres przejściowy zakończy się 31 grudnia 2024 roku,

obowiązek tworzenia stref czystego transportu w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców od 2030 roku,

zakaz poruszania się w strefach czystego transportu pojazdów zabytkowych.

Strefa czystego transportu a lpg. Co będą mówić przepisy?

Jednym z punktów spornych nowych przepisów o strefach czystego transportu jest wpuszczenie do nich bez ograniczeń pojazdów zasilanych LPG. Tak, gaz jest czystszym paliwem. To jednak jeszcze nie oznacza mniej toksycznych spalin. Bo jak wskazuje Związek Dealerów Samochodów, LPG są napędzane przede wszystkim pojazdy stare - które spełniają normy Euro 3 lub Euro 4. To raz. A dwa zasilanie LPG oznacza możliwość przełączenia na paliwo konwencjonalne - czyli zwiększenie szkodliwości spalin. Faktu tego nie będą w stanie sprawdzić funkcjonariusze w tracie ewentualnej kontroli pojazdów.

Strefa czystego transportu: hybryda nadal wykluczona?

O ile nowe przepisy dotyczące stref czystego transportu w Polsce są liberalne dla aut zasilanych LPG czy spełniających normę emisji spalin Euro 4, w tym samym czasie w żaden sposób nie odnoszą się do tematu hybryd. Tak, jednostka spalinowo-elektryczna nadal jest półśrodkiem. Mimo wszystko dużo mniej groźnym dla środowiska i zdrowia ludzi niż wcześniej wspomniane napędy. Szkoda, że ustawodawcy o tym nie pamiętali.