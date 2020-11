Czy w godzinach dla seniorów można tankować auto?

Osobami szczególnie narażonymi na koronawirusa są osoby starsze. Właśnie dlatego rząd postanowił już na początku pandemii wprowadzić tzw. godziny dla seniorów. Te obowiązują od poniedziałku do piątku i oznaczają, że między 10:00 a 12:00 zakupy robić mogą wyłącznie osoby w powyżej 60. roku życia. Jakich sfer życia dotyczą te obostrzenia? Odpowiedzi należy poszukiwać w stosownym rozporządzeniu. A to wyraźnie odnosi się do sklepów spożywczych, drogerii i aptek.

Godziny dla seniorów na stacjach benzynowych?

Z treści rozporządzenia jasno wynika, że godziny dla seniorów nie dotyczą stacji benzynowych. To oznacza, że kierowcy poniżej 60. roku życia mogą tankować pojazd, ewentualnie dokonywać wszelkich innych zakupów na stacjach paliwowych również od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 12:00.





Godziny dla seniorów w warsztatach samochodowych?

Kolejnym działem usługowym, który nie został objęty godzinami dla seniorów są warsztaty. To oznacza, że kierowca poniżej 60. roku życia także w godzinach 10:00 - 12:00 może udać się do mechanika w celu diagnozy lub naprawy auta, a także sezonowej wymiany ogumienia.

Godziny dla seniorów, czyli nowy, motoryzacyjny mit!

Praktycznie od początku pandemii kierowcy były straszeni godzinami dla seniorów. W sferze tankowania czy naprawy pojazdu te jednak nie obowiązują! Motoryzacyjny mit związany z koronawirusem był jednak szczególnie lotny - a to ze względu na widmo ewentualnej kary. Mowa była bowiem o 500-złotowym mandacie od policji i nawet 30 tysiącach złotych kary od sanepidu.