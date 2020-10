Rowerzyści a przepisy drogowe. Co powinni wiedzieć kierowcy?

Rowerzyści na drodze

Rowerzyści w pierwszej kolejności powinni poruszać się po drogach specjalnie przygotowanych dla nich. Jeżeli nie jest to możliwe, bo nie ma takiej drogi lub jest remontowana powinni:

poruszać się poboczem,

a jeżeli pobocze się nie nadaje do jazdy, jezdnią przy prawej krawędzi,

rowerzyści nie mogą jeździć drogami ekspresowymi lub autostradami.

Rowerzyści mogą poruszać się chodnikiem, ale wyłącznie w kilku przypadkach:





gdy opiekują się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,

gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła),

podczas jazdy po chodniku rowerzyści powinni jechać wolno i ze szczególną ostrożnością, ustępując miejsca pieszym.

Rowerzysta a przejście dla pieszych

Rowerzysta może przekroczyć jezdnie na przejściu dla pieszych. Powinien jednak zsiąść z roweru i przeprowadzić go na piechotę. Przejechać może natomiast po przejazdach dla rowerzystów, które pojawiają się przy ścieżkach dla rowerzystów.

Czy rowerzyści mogą jechać obok siebie?

Co do zasady rowerzyści nie powinni jeździć obok siebie. Prawo dopuszcza jednak taki przypadek. Kiedy? Głównie wtedy, gdy w ten sposób nie utrudniają poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego lub nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego.