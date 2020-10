Światła przeciwmgielne tylne: kiedy używać je na drodze?

Co dają światła przeciwmgielne?

Podstawą bezpieczeństwa na drodze jest widoczność i widzialność. Światła w samochodzie z jednej strony oświetlają drogę, czyli gwarantują widoczność, a z drugiej pokazują pozycję pojazdu, czyli zapewniają mu widzialność. Rola reflektorów przeciwmgłowych tylnych skupia się raczej na drugiej funkcji. W gęstej mgle mają z odpowiednim wyprzedzeniem informować innych użytkowników drogi, że zbliżają się do pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku. Postawienie na widzialność sprawia, że nieocenione jest znaczenie jakie mają światła przeciwmgielne w mieście i na trasie.

Kiedy włącza się światła przeciwmgielne tylne?

Przepisy dość jasno określają kiedy kierowca ma prawo włączyć światła przeciwmgielne tylne. Art. 30 Prawa o ruchu drogowym precyzuje, że prowadzący może je uruchomić w sytuacji, w której widoczność na drodze spada poniżej 50 metrów.





Mandat za światła przeciwmgielne: kiedy i w jakiej kwocie?

Kiedy można otrzymać mandat za jazdę na światłach przeciwmgielnych tylnych? Włączenie ich bez potrzeby - tj. na krętej drodze, w rzadkim deszczu czy delikatnej mgle - prowadzi do oślepiania innych użytkowników drogi. A to może się stać podstawą do mandatu opiewającego na kwotę 100 złotych. Do konta kierowcy zostaną dopisane 2 punkty karne. Ile wynosi mandat za brak świateł przeciwmgielnych w warunkach złej widoczności? Policjant wystawi grzywnę o wartości 200 złotych (plus 2 punkty karne).