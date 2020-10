Dlaczego piesi muszą poruszać się lewą stroną jezdni?

Ruch pieszych co do zasady wyznaczają chodniki. Taka sytuacja dotyczy jednak głównie terenu zabudowanego. Co powinny zrobić osoby poruszające się wzdłuż jezdni poza miastem? Powinny przede wszystkim poznać zasady bezpiecznego poruszania się.