Nowe prawo transportowe 2020 r. Jakie zmiany oznacza dla Ubera?

Pierwszy z nowych wymogów nakłada na kierowców realizujących przewozy w ramach systemu Uber obowiązek posiadania licencji taksówkarskiej. Co muszą zrobić kierowcy, aby ją zdobyć? Wymagania nadal nie są zaporowe. Wystarczy że mają ukończone 18 lat, posiadają mikrofirmę, ewentualnie w takowej pracują, posiadają tytuł prawny do eksploatowania auta, zdobędą zaświadczenie o niekaralności oraz nie mają przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Nowe przepisy to utrudnienia, ale i np. dostęp do buspasów dla Ubera!

Nowe przepisy nałożyły na kierowców Ubera jeszcze jeden wymóg. Ten dotyczy oznakowania pojazdów. Pojazdy będą musiały otrzymać m.in. lampę z napisem taxi i oznaczenia niezbędne dla danego miasta. Nowe wymogi stawiane przez nowelizację ustawy transportowej przynoszą jednak też wymierne korzyści dla podróżujących. W końcu licencja i oznakowanie pojazdu sprawią, że ten jeszcze sprawniej będzie się mógł poruszać po centrum miasta podczas realizacji usługi - a wszystko za sprawą dostępu m.in. do buspasów.

Zasadnicze pytanie brzmi. Czy nowe przepisy oznaczają jakąkolwiek zmianę formuły działania Ubera lub np. podwyższenie stawek za przejazd? Przedstawiciele firmy nie mają żadnych wątpliwości że nie. Jak piszą w komunikacie prasowym: "Sam wygląd aplikacji oraz jej funkcje pozostaną bez zmian. W dalszym ciągu pasażerowie będą mogli sprawdzić ocenę kierowcy w aplikacji, udostępnić trasę przejazdu rodzinie i przyjaciołom, podzielić koszt między kilka osób czy korzystać z dodatkowych funkcji podnoszących bezpieczeństwo podróży."

Nowelizacja ustawy transportowej. Kiedy zacznie obowiązywać w pełni?

Konkluzja może być tak naprawdę jedna. Nowe prawo transportowe nie oznacza właściwie żadnych zasadniczych zmian dla platform oferujących odpłatny przewóz osób pokroju Ubera. Kiedy nowe przepisy staną się stuprocentowym pewnikiem? Nowelizacja obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. Firmy mają jednak okres przejściowy na wdrożenie wszystkich wymogów. Na uzyskanie licencji i dostosowanie pojazdów do nowych wymogów mają czas maksymalnie do końca marca 2020 roku.

I warto zaznaczyć, że samo wprowadzenie nowych przepisów nie wyczerpuje jeszcze pełnej drogi legislacyjnej. Cały czas spodziewane jest też np. wejście w życie dodatkowych aktów wykonawczych do ustawy. Ich zadanie jest dość proste, ale i niezwykle ważne. Mają pomagać zarówno miastom, jak i przedsiębiorcom odnaleźć się w nowej rzeczywistości i szybkim przejściu przez proces licencjonowania na nowych zasadach.