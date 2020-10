Jakie prawa ma poszkodowany w wypadku komunikacyjnym w Wielkiej Brytanii?

Prawo do odszkodowania

Przepisy Wielkiej Brytanii umożliwiają ubieganie się o odszkodowanie obejmujące całkowitą rekompensatę doznanych strat każdej ofierze wypadku komunikacyjnego, bez względu na to, czy mowa o kierowcy pojazdu, pasażerach, pieszych czy rowerzystach, nawet wtedy, kiedy poszkodowany nie posiada prywatnego ubezpieczenia. Jednak jak od każdej reguły, także od tej istnieje wyjątek: ofiara nie może być sprawcą wypadku (nie przyczynił się bezpośrednio do jego wystąpienia). Wypłata odszkodowania jest obowiązkiem ubezpieczyciela sprawcy.

Szczegóły prawa do odszkodowania

Rekompensata poniesionych strat może przyjąć różne formy. Na jej całość składają się:





- zadośćuczynienie za poniesione szkody fizyczne (rany, kalectwo);

- zadośćuczynienia za szkody psychiczne (stres, powstałe fobie);

- zwrot kosztów za remont uszkodzonego pojazdu (bądź rekompensaty za jego całkowite zniszczenie) oraz za wynajem pojazdu zastępczego, używanego w okresie obejmującym naprawę pojazdu, który uległ wypadkowi;

- zwrot kosztów transportu medycznego, leczenia i rehabilitacji;

- rekompensatę za dochody utracone na skutek czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, będącej skutkiem wypadku.

Prawo do ubezpieczenia częściowego

W sytuacji, w której niemożliwe jest wskazanie jednego konkretnego sprawcy wypadku, ponieważ do jego wystąpienia doszło na skutek działań dwóch lub więcej stron w nim uczestniczących, poszkodowani zachowują prawo do częściowej rekompensaty, proporcjonalnej do stopnia ich winy.

Motor Insurer Bureau

Niestety zdarza się, że sprawca wypadku komunikacyjnego nie jest ubezpieczony. Wtedy główną rolę w procesie wypłaty odszkodowania odgrywa Motor Insurer Bureau, czyli specjalny fundusz utworzony przez brytyjskie towarzystwa ubezpieczeniowe; istniejący specjalnie po to, aby ofiara wypadku nie została bez pomocy (prawa do odszkodowania) w razie braku ubezpieczenia po stronie osoby, która doprowadziła do nieszczęścia.

Prawo do równego traktowania

Ofiary wypadków komunikacyjnych, do których doszło na terenie UK mają prawo do równego traktowania bez względu na to, z jakiego kraju pochodzą – innymi słowy, odszkodowania są wypłacane bez względu na narodowość poszkodowanych.

Prawo do tłumacza

Chociaż znajomość języka kraju, w którym przebywamy jest niezwykle użyteczna, nie jest obowiązkowa. Dlatego też prawo Wielkiej Brytanii przyznaje osobom poszkodowanym prawo do pomocy biegłego tłumacza, reprezentującego ofiarę w procesie odszkodowawczym. Jest to o tyle istotne, że postępowanie takie często wymaga posługiwania się specjalistycznym językiem (prawniczym, technicznym, medycznym), z którym może mieć problemy nawet osoba potrafiąca swobodnie porozumiewać się w języku angielskim.

Procedury

Uzyskanie odszkodowania powypadkowego będzie możliwe, a już na pewno na pewno łatwiejsze, kiedy zostaną przeprowadzone odpowiednie procedury. Ponieważ są one dość podobne do polskich, nie powinny nastręczać większych problemów, zwłaszcza jeżeli poszkodowany zna język angielski. Należy więc przeprowadzić następujące czynności:

- wezwać odpowiednie służby;

- uzyskać od sprawcy a także innych uczestników wypadku dane osobowe wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów;

- sporządzić dokumentację fotograficzną;

- udać się do szpitala w celu przeprowadzenia badań i dokonania obdukcji;

- złożyć wniosek o odszkodowanie osobiście bądź za pośrednictwem kancelarii prawnej;

gromadzić dokumentację potwierdzającą wysokość kosztów poniesionych na badania, leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw itp. w razie gdyby doszło do uszczerbku na zdrowiu.

Przedawnienie

Trzeba koniecznie pamiętać, że w kwestii złożenia wniosku o uzyskanie odszkodowania ważny jest czas. Roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat.

Łukasz Kaźmierczak

właściciel kancelarii odszkodowawczej SOS BPHC

działającej na terenie Polski i UK http://www.sos-bphc.com/