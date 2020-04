Koronawirus: mandat za brak maseczki w samochodzie?

Od 16 kwietnia 2020 roku każda osoba pojawiająca się w miejscach ogólnodostępnych ma obowiązek zakrywania ust i nosa. W tym celu może stosować specjalne maseczki jednorazowe i wielorazowe lub wcześniej przygotowany fragment odzieży lub materiału. Czy jednak nowe przepisy dotyczą jazdy samochodem? W pewnym stopniu tak. Zasadnicze pytanie zatem brzmi: kiedy trzeba a kiedy nie trzeba nosić maseczki w aucie?

Brak obowiązku zakładania maseczki podczas jazdy samochodem:

kierowca i pasażer, przy czym pasażer jest dzieckiem do czwartego roku życia,

kierowca i pasażer, jeżeli są osobami zamieszkującymi razem, ewentualnie wspólnie gospodarującymi - przy czym dotyczy to pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Maseczek nie muszą zakładać również:

kierujący autobusem lub kierowcy wykonujący zarobkowy przewóz osób w sytuacji, w której kierowca jest oddzielony od osób przewożonych,

osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (nie będzie wymagane okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie),

żołnierze sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujący zadania służbowe, stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Obowiązek zakładania maseczki podczas jazdy samochodem:

kierowca i pasażerowie jeżeli są osobami niezamieszkującymi lub niegospodarującymi wspólnie.

Kara za brak zakrycia ust i nosa?

Jeżeli funkcjonariusze policji wykryją nieprawidłowości w kwestii obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie jazdy samochodem, zarówno kierowca, jak i pasażerowie powinni liczyć się z konsekwencjami. Pierwszą jest pouczenie lub mandat karny. W takim przypadku grzywna może opiewać na kwotę do 500 złotych. Policja ma prawo skierować również wniosek o ukaranie do właściwego dla danego miejsca inspektora sanitarnego. W takim przypadku za brak maseczki przyznawana jest kara administracyjna o wartości od 5 do 30 tysięcy złotych. Ostateczna kwota zależy od decyzji inspektora.