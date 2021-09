Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy. To możliwe?

Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy: kiedy otrzyma je kierowca? Gdy policjant uzna, że konieczne jest sprawdzenie kwalifikacji prowadzącego.

Prawo jazdy nie jest bezwarunkowe!

Pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy i odbiór wymarzonego dokumentu jeszcze nie oznaczają, że kierowca staje się kierowca do końca życia. Bo czasami są sytuacje, w których może on stracić uprawnienia. Dobrym przykładem jest przekroczenie dozwolonego limitu punktów karnych czy jazda po alkoholu. To jednak nie koniec, bo czasami zasadność prawa jazdy mogą również podważyć policjanci.

Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy - podstawa prawna

Na mocy art.129 ust.2 pkt 13a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym funkcjonariusze mogą skierować do starosty wniosek o wysłanie prowadzącego na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Warunek? Muszą istnieć uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do umiejętności tej osoby. Możliwość taka zachodzi w przypadku, w którym mówimy o 80-letnim kierowcy, który zdobył prawo jazdy przeszło 60 lat temu, a teraz z uwagi na schorzenia nie panuje nad pojazdem, ewentualnie o tym prowadzącym, który nagminnie narusza przepisy drogowe.

W sprawie ponownego egzaminu wniosek kieruje Policja

Policjanci mogą uzyskać informacje o kierowcy, którego trzeba skierować na powtórny egzamin np. w czasie czynności na drodze, ale i od osób postronnych - chociażby sąsiadów. Wniosku komendanta policji starosta nie może odrzucić. Nie ma podstaw do jego merytorycznej oceny, bo nie ma żadnego oglądu sytuacji - tak twierdzą wyroki kolejnych sądów.

Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy. Bez pozytywnego wyniku nie ma jazdy

Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy oznacza, że kierowca niejako traci uprawnienia - są one automatycznie wstrzymywane do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby drogowej w najbliższym WORD-zie będzie mógł w pełni legalnie zasiąść za kierownicą pojazdu poruszającego się po drogach publicznych.