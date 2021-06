Zatrzymane prawo jazdy: czy można jeździć autem po kontroli policyjnej? W pewnych przypadkach tak. Jakich? Opiszemy je w naszym materiale.

Zatrzymane prawo jazdy. Zatrzymane, ale elektronicznie!

Jeden z czarniejszych scenariuszy dla kierowcy? Zostaje zatrzymany do kontroli drogowej i w jej czasie funkcjonariusze odbierają mu prawo jazdy. Powód? Czasami będzie to alkohol, czasami prędkość, a czasami zbyt duża ilość punktów karnych. I co ważne, dziś odebranie prawa jazdy wcale nie musi mieć wymiaru fizycznego. Kierowca nie ma obowiązku posiadania przy sobie dokumentu - dlatego ten jest zatrzymywany elektronicznie odpowiednim wpisem w bazie CEK. Co oznacza zatrzymane prawo jazdy? Formalnie nie może zasiąść za kółkiem. Czy zawsze? No właśnie nie...

Zatrzymane prawo jazdy. Czy można jeździć? Przez 24 godz. tak

Najbardziej oczywista jest sprawa, w której prowadzący zostanie zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. W takim przypadku nie tylko straci prawko, ale też zostanie prawdopodobnie odwieziony do izby wytrzeźwień, a samochód trafi na parking depozytowy. Co w przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym czy przewożenia zbyt dużej ilości pasażerów? Dokument zostanie zatrzymany, ale kierowca będzie miał 24 godziny na wejście w życie tej decyzji. To oznacza, że może poprowadzić auto w drodze do domu.

Zatrzymane prawo jazdy. Kiedy policja nie zabierze dokumentu?

Co w przypadku przekroczenia dozwolonej ilości punktów karnych? Policjanci na miejscy kontroli drogowej nie zawsze sprawdzą ten fakt w systemie. Skutek? Nie odbiorą kierowcy prawa jazdy - ale to nie znaczy, że kara mu nie minie. Dostanie wezwanie od starosty, w którym ten poprosi prowadzącego o oddanie dokumentu.

Zatrzymane prawo jazdy. Kiedy można prowadzić po wyroku?

Czasami zdarza się tak, że choć bezpośrednio po zatrzymaniu prawa jazdy kierowca nie może wsiąść do auta, uzyskuje takie uprawnienie po kilku miesiącach. Przykład? Kierowca został zatrzymany za jazdę po alkoholu w samochodzie osobowym, ale ma też kategorię C prawa jazdy. W takim przypadku wyrok sądu może zakładać odebranie uprawnień kategorii B, ale pozostawienie C. Skutek? Po uprawomocnieniu się wyroku kierowca cały czas może jeździć samochodami ciężarowymi.