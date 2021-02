Ważność prawa jazdy: koronawirus skutecznie ją przedłuża?

Ważność prawa jazdy: ogólne zasady

Dokumenty wydawane obecnie kierowcom mają termin ważności. W przypadku standardowego prawa jazdy wymiana wiąże się głównie z koniecznością dostarczenia do urzędu nowego zdjęcia. Chyba że minęła ważność badań lekarskich - w takim przypadku trzeba zdobyć także zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Sytuację komplikuje prawo jazdy zawodowe - w tym przypadku konieczne jest też przedłużenie ważności badań okresowych (w tym chociażby psychotestów) lub ukończenie dodatkowych kursów.

Przedłużenie ważności prawa jazdy: COVID zmienił zasady!

Przekroczona ważność prawa jazdy to spory problem. Oznacza bowiem, że prowadzący de facto utracił uprawnienia. Tak, wymiana dokumentu to często formalność. Ma ona jednak potężne znaczenie. O przedłużeniu terminu ważności prawa jazdy w czasie pandemii koronawirusa pomyślał dlatego ustawodawca przygotowując tzw. ustawę covidową. Co mówi jej zapis? Że ważność prawa jazdy przestaje mieć znaczenie i automatycznie zostaje przedłużona do 60 dni, ale od odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego.





Gdy ważność prawa jazdy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później. (art. 15zzzw. pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

Wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami w Polsce bez problemu

Funkcjonariusze polskiej policji doskonale znają zapisy ustawy covidowej. A to oznacza, że gdy patrol po zatrzymaniu kierowcy stwierdzi upłynięcie terminu ważności prawa jazdy w czasie pandemii, umożliwi prowadzącemu dalszą jazdę. Nie wyciągnie z tego tytułu żadnych konsekwencji - czy to na drodze postępowania mandatowego, czy sądowego.

Upłynął termin ważności prawa jazdy: co w przypadku wyjazdu za granicę?

Problem z ważnością prawa jazdy pojawi się w sytuacji, w której kierowca wyjedzie za granicę i tam zostanie zatrzymany do kontroli drogowej. Powód? Funkcjonariusze zobaczą datę ważności dokumentu i nie będą znali ustawy covidowej. Co mimo wszystko może zrobić prowadzący, aby postarać się udowodnić swoją rację?

warto mieć przy sobie wydrukowaną ustawę wraz z jej tłumaczeniem - np. na język angielski,

warto dokładnie wytłumaczyć zagranicznym funkcjonariuszom aspekty związane z ustawą covidową,

warto powołać się na ustalenia konwencji wiedeńskiej - która każde za granicą respektować zapisy dotyczące krajowego prawa jazdy,

niestety należy też liczyć się z pewnymi konsekwencjami, funkcjonariusze mogą nie chcieć rozstrzygać tej kwestii na drodze, a skierują sprawą do miejscowego sądu.



Przedłużenie prawa jazdy po terminie. Brak obowiązku, ale jak to udowodnić?

W sytuacji, w której ważność prawa jazdy upłynęła, została automatycznie przedłużona przez ustawę covidową, ale kierowca został zatrzymany przez zagraniczne służby, cały czas ma możliwość powoływać się na konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. Ta jasno stwierdza, że prawo jazdy krajowe musi być respektowane w ramach państw UE, Konfederacji Szwajcarskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Musi być respektowane wraz ze wszystkimi zasadami krajowymi - w tym przypadku wraz z zapisami ustawy covidovej.

Źródło: Materiały Rzecznika Praw Obywatelskich