Jazda bez prawa jazdy po upływie zakazu. Co czeka kierowcę?

Jaki mandat za jazdę bez prawa jazdy i bez uprawnień?

Jazda bez prawa jazdy po zakazie oznacza dokładnie taki sam scenariusz jak ten, w którym za prowadzenie bierze się osoba nieposiadająca uprawnień nigdy. Co konkretnie może się stać? W pierwszej kolejności mandat. Funkcjonariusz wlepi grzywnę o wysokości 500 złotych. Kwota może się zwiększyć nawet 10-krotnie w sytuacji, w której sprawa trafi do sądu. A na tym nie koniec. Jazda bez prawa jazdy może oznaczać też zakaz prowadzenia pojazdów - jeżeli sędzia uzna to za zasadne.

Jazda bez prawa jazdy: kara to nie tylko mandat

Dużo większy problem zaczyna się w sytuacji, w której podczas jazdy bez prawa jazdy a po upływie zakazu dojdzie do kolizji. Gdy to osoba bez uprawnień jest sprawcą, poszkodowany otrzyma wypłatę z polisy OC. Niedługo później ubezpieczyciel zgłosi się jednak do sprawcy z regresem. Co to oznacza? Będzie musiał spłacić całą kwotę wypłaconą poszkodowanemu.





Jazda bez prawa jazdy po upływie zakazu. Co zrobić?

Kierowca, któremu upłynął termin zakazu prowadzenia pojazdów, powinien jak najszybciej odzyskać uprawnienia. Jeżeli zakaz trwał krócej niż rok, wystarczy odebrać dokument w starostwie. Gdy czas trwania zakazu był dłuższy niż rok, uprawnienia należy wyrobić na nowo.