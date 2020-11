Zakaz prowadzenia a wózki widłowe

Czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmuje wózek widłowy?

Odpowiedź jest jasna i brzmi: jak najbardziej tak! Wózka widłowego nie da się zaliczyć do kategorii pojazdów niemechanicznych, bo takowe są napędzane głównie siłą mięśni. Wózek widłowy spełnia tym samym wszystkie przesłanki pojazdu mechanicznego - korzysta z umieszczonego w nim silnika. A prowadzenie go oznacza wprawienie go w ruch, kierowanie nim, nadawanie prędkości i hamowanie.

Zakaz prowadzenia pojazdów a wózek widłowy - jakie są przypadki?

Czasami zdarza się tak, że sąd orzekając zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych ogranicza go np. do wybranej kategorii. W ten sposób może się udać ograniczyć jego obowiązywanie na tyle, aby możliwe było prowadzenie wózków widłowych. Wniosek w tej sprawie można wnieść w czasie postępowania sądowego - motywując np. faktem, że prowadzący wykonuje pracę zarobkową na wózku widłowych, a jest jedynym żywicielem rodziny.





Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów a wózek widłowy - jakich dróg dotyczy?

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dotyczy co do zasady ruchu lądowego. Czym jednak jest ten ruch lądowy? To w dużej mierze zależy od interpretacji konkretnego organu. Jeden może uznać ruch lądowy za drogę publiczną, a drugi wyjdzie z założenia, że prywatna posesja również pełni rolę ruchu lądowego. Jak rozstrzygnąć tą kwestię?