Hulajnoga elektryczna, czyli co?

Polskie prawo jak na razie nie jest przygotowane na tzw. osobiste środki transportu. A to oznacza, że przepisy - a w tym prawo o ruchu drogowym - w żaden sposób nie precyzują czym jest hulajnoga o napędzie elektrycznym. To jednak jeszcze nie oznacza, że nie zasługuje na miano pojazdu mechanicznego. A w ten sposób spokojnie mogłaby zostać objęta np. zakazem prowadzenia wszekich pojazdów mechanicznych.

Hulajnoga elektryczna a zakaz - co mówi orzecznictwo?

Choć prawo o ruchu drogowym nie precyzuje statusu hulajnogi elektrycznej, orzecznictwo bywa innego zdania. Podstawa? Sędziowie często wychodzą z założenia, że pojazdem mechanicznym jest pojazd wprawiany w ruch za pomocą umieszczonego w nim silnika. A to oznacza, że e-hulajnoga świetnie wypełnia tą przesłankę. Skutek? Jazda nią z prawomocnym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych może zostać uznana jako złamanie prawa. Na tym jednak nie koniec, bo sędziowie często traktują też hulajnogi elektryczne jako motorowery (mimo iż nie posiadają koniecznego wyposażenia czy np. polisy OC). A motorower jest już pojazdem mechanicznym.





Hulajnoga elektryczna a zakaz prowadzenia pojazdów - podsumowanie:

Wcale nie twierdzimy, że jazda na hulajnodze elektrycznej zawsze zostanie potraktowana jako złamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Należy jednak liczyć się z taką możliwością - szczególnie że przepisy są mało precyzyjne i pozostawiają spore pole do interpretacji. Co to oznacza? To oznacza, że kierowca zatrzymany np. przez patrol, powinien starać się wyjaśnić sprawę, jednak głównie przed sądem. To tam ma największe szanse na uniknięcie konsekwencji.