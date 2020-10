Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a skuter elektryczny

Podstawą dzisiejszego materiału jest wyrok sądu orzeczony w konkretnej sprawia. Czemu? Bo czasami zakaz dotyczy wszelkich pojazdów mechanicznych, czasami pojazdów samochodowych, a czasami pojazdów objętych konkretną kategorią prawa jazdy. Jak wyglądają poszczególne przypadki? Jeżeli kierowca ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów samochodowych, do tej kategorii bez wątpienia nie zaliczają się skutery elektryczne, ale też motorowery czy klasyczne skutery. To samo będzie dotyczyć przypadku, w którym wyrokiem objęte zostaną pojazdy konkretnego typu (np. osobowe do 3,5 tony czy ciężarowe powyżej 3,5 tony) - zdarza się, że sądy określają precyzyjnie w wyroku.

Skuter elektryczny a zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - czyli jak to jest?

Kiedy zatem kierowca nie będzie mógł poruszać się skuterem elektrycznym po orzeczonym zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych? Przede wszystkim wtedy, gdy zakaz dotyczyć będzie wszelkich pojazdów mechanicznych lub wtedy, gdy obejmie kategorię AM - bo skuter elektryczny w sensie prawnym jest traktowany jak motorower.