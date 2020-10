Rower elektryczny a zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Jazda pod wpływem alkoholu kończy się zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ten jest konstruowany w taki sposób, że np. sąd może określić rodzaj uprawnień traconych na określony czas (np. kategoria B lub C), a może też orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Czy to jednak oznacza, że kierowca nie może poruszać się np. rowerem elektrycznym? To zależy od wielu czynników. Wszystkie omówimy poniżej.

Po pierwsze: co mówi definicja pojazdu mechanicznego?

Przepisy bardzo jasno wskazują, że pojazdem mechanicznym jest pojazd wprawiany w ruch poprzez umieszczony na nim silnik, a więc taki, który z racji swojej konstrukcji jest poruszany siłą mechaniczną pochodzącą z silnika. Czy w zakres ten łapie się rower elektryczny? Prawnicy nie mają wątpliwości że nie. Rower elektryczny jest bowiem pojazdem niemechanicznym wyposażonym w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3. Jeżeli zatem kierowca ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie dotyczy on roweru elektrycznego.





Po drugie: decyduje zakres wyroku!

Niestety ale może się okazać, że sama definicja pojazdu mechanicznego nie będzie miała dużego znaczenia. Przykład? Jeżeli prowadzący został zatrzymany w stanie nietrzeźwości na rowerze, sąd praktycznie zawsze stosuje w ramach kary i wyroku zakaz jazdy rowerem. Praktyka wskazuje jednak, że poprzez ten zakaz można uratować np. prawo jazdy - to nie zostanie odebrane w żadnej lub jednej z kategorii.