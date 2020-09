Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 15 ze zm.) dość jasno określa czym tak właściwie jest padaczka. Można ją rozpoznać w sytuacji, w której w okresie 5 lat wystąpiły co najmniej 2 napady w odstępie dłuższym niż 24 godziny. Co to oznacza dla kierowców lub kandydatów na kierowców? Dodatkowe badanie lekarskie prowadzone przez lekarza neurologa - w formie karty konsultacyjnej przedstawianej później lekarzowi wydającemu zaświadczenie.

Lekarz stwierdzający padaczkę u osoby, która posiada czynne prawo jazdy, musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie organ wydający dokument. To jego prawny obowiązek!





Padaczka a prawo jazdy - tak, uprawnienia można posiadać!

Czy z padaczką można mieć prawo jazdy? Odpowiedź brzmi tak. Zanim jednak pacjent uzyska zgodę od lekarza neurologa muszą zostać spełnione dodatkowe warunki. Przykład? Przede wszystkim medyk powinien na mocy oświadczenia potwierdzić, że w przeciągu ostatnich dwóch lat nie występowały napady padaczkowe. Po drugie kierowca lub kandydat na kierowcę musi się podać leczeniu specjalistycznymi lekami.

Samo zaświadczenie to jednak początek. Ono nie zamyka jeszcze sprawy. Bo, aby prowadzący utrzymał prawo jazdy z padaczką, musi podlegać też badaniom kontrolnym. W okresie pierwszych dwóch lat te muszą być powtarzane co pół roku. Przez kolejne 3 lata raz w roku. Terminy te mogą się oczywiście zmienić - np. zostać skrócone. A wszystko zależy od wskazań lekarskich.

Pierwszy w życiu napad padaczki? Prawo jazdy z problemem!

Powyższe przypadki dotyczą osób długotrwale chorych na padaczkę. Co jednak w sytuacji, w której osoba jest już kierowcą, ma uprawnienia do kierowania i nagle pojawia się u niej napad padaczkowy? Po wizycie lekarskiej prawo jazdy powinno zostać niestety odebrane. Powrót do prowadzenia pojazdów jest możliwy, jednak wyłącznie wtedy, gdy lekarz neurolog stosownym zaświadczeniem potwierdzi, że napady nie występowały od co najmniej roku.

Czy warto zataić informacje o padaczce?

Kierowca posiadający padaczkę w żadnym razie nie powinien taić tej informacji. Szczególnie że w przypadku napadu występującego za kierownicą nie tylko poniesie konsekwencje np. kolizji, ale i zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej z tytułu wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 3.