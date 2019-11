Jazda bez prawa jazdy 2020 r. Co musisz wiedzieć?

Prawo jazdy jest podstawowym dokumentem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości kierowcy oraz rodzaju posiadanych przez niego uprawnień. Ciężko zatem liczyć na to, że w najbliższym czasie ustawodawca zdejmie obowiązek posiadania tego dokumentu przy sobie - podobnie jak stało się to z dowodem rejestracyjnym auta czy polisą OC. Co zatem będzie w sytuacji, w której patrol policji ujawni że prowadzący nie posiada przy sobie prawa jazdy? Sankcje mogą być dwie. Po pierwsze policjanci mają możliwość upomnienia prowadzącego. Po drugie mogą mu wypisać mandat opiewający na kwotę 50 złotych.

Jazda bez prawa jazdy. Co gdy uprawnień nie ma wcale?

Jazda bez prawa jazdy oznacza nie tylko sytuację, w której kierowca nie wziął ze sobą dokumentu. Dotyczy też scenariusza, w którym użytkownik drogi nie ma uprawnień do prowadzenia w ogóle lub uprawnień do kierowania danym typem pojazdów. W tej sytuacji sankcje są dużo poważniejsze. Prowadzenie samochodu bez uprawnień na drodze publicznej oznacza mandat opiewający na kwotę 500 złotych. Na nieco niższą karę może liczyć ten kierowca, który choć prawo jazdy posiada, nie ma kategorii koniecznej do jazdy pojazdem danego typu (np. nie posiada kategorii C). Wtedy mandat sięga 300 złotych.

Mandat nie wyczerpuje listy konsekwencji. Prowadzenie bez uprawnień oznacza też konieczność holowania pojazdu - chyba że na miejscu jest inna osoba, która może przejechać samochodem. Oczywiście w sytuacji, w której funkcjonariusz będzie chciał ukarać kierowcę za prowadzenie bez uprawnień, ten może odmówić przyjęcia mandatu. To jednak jeszcze nie oznacza, że funkcjonariusz odstąpi od wymierzenia kary. Wtedy konieczne jest spisanie wniosku do sądu. A w sądzie konsekwencje dla prowadzącego są dużo poważniejsze! Zgodnie z artykułem 24 §1 Kodeksu wykroczeń sędzia może ukarać prowadzącego grzywną opiewającą na kwotę wynoszącą od 20 do nawet 5 tysięcy złotych.

Jazda bez prawa jazdy 2020 r. Kara pozbawienia wolności?

Ludzie decydują się na prowadzenie samochodu bez uprawnień nie zawsze wtedy, gdy tych uprawnień jeszcze nie zdobyli. Czasami przypadek taki dotyczy sytuacji, w której prowadzący uprawnienia miał, ale je stracił. Taki czyn jest traktowany jako przestępstwo! W ten sposób niesie ze sobą dość poważne konsekwencje. Gdy mówimy o cofnięciu uprawnień, za dokonanie czynu orzekana jest kara pozbawienia wolności do lat 2. W sytuacji, w której osoba ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, wyrok może dotyczyć pozbawienia wolności nawet do lat 3.

Czarniejszy scenariusz dotyczy tylko sytuacji, w której kierowca nie dość że ma odebrane uprawnienia i prowadził pojazd, to jeszcze znajdował się w stanie nietrzeźwości. Drastyczny przypadek zakłada nie tylko odholowanie samochodu na parking policyjny i przewiezienie kierowcy do izby wytrzeźwień. To również kolejny proces. W jego czasie kierowca zostanie ukarany ponownie karą pozbawienia wolności, grzywną oraz przedłużonym zakazem prowadzenia pojazdów. Co więcej, może też liczyć na to, że jeżeli za podobny czym miał wyrok zawieszony, teraz jego wykonanie zostanie odwieszone.