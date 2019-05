Czy za jazdę rowerem po pijanemu można stracić prawo jazdy?

Nie. Rowerzyści poruszający się po drogach publicznych w stanie nietrzeźwości nie popełniają przestępstwa. Jest to wykroczenie zagrożone aresztem do 30 dni lub grzywną. Sąd nie może odebrać za to prawa jazdy. Sprawa nie jest też odnotowywana w Krajowym Rejestrze Karnym.

Nietrzeźwy rowerzysta (ponad 0,5 promila) może zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł (lub do 30 dni aresztu). Jeśli będzie w stanie po spożyciu alkoholu (czyli od 0,2 do 0,5 promila), mandat wyniesie od 300 do 500 zł (lub do 14 dni aresztu). Dodatkową konsekwencją niezgodnego z prawem zachowania może być sądowy zakaz prowadzenia rowerów i odholowanie roweru na strzeżony parking.

PODSTAWA PRAWNA: art. 28 par. 1, art. 87 par. 1a, 2 i 4 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)

