Czy można stracić prawo jazdy za pływanie skuterem wodnym?

Już na wstępie wytłumaczę, że chodzi o pływanie skuterem wodnym po użyciu alkoholu lub będąc pod wpływem innego środka odurzającego. Kodeks wykroczeń mówi jasno (§1 art. 87): „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych”. Oznacza to, że za omawiany wybryk grozi do 500 zł mandatu, a jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu to grzywna może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Ponadto według paragrafu 3 tego artykułu, w razie popełnienia wykroczenia opisanego w paragrafie 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeśli badanie alkomatem wykaże obecność ponad 0,5 promila alkoholu we krwi to wtedy badany podlega już przepisom kodeksu karnego. W takim przypadku za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności na okres do dwóch lat. Kara pozbawienia wolności do pięciu lat grozi pijanym osobom, które wsiadły za kierownicę skutera wodnego, a wcześniej zostały prawomocnie skazane za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Warto pamiętać o konsekwencjach swoich działań także w trakcie wakacji lub pobytu nad wodą. Niektórzy zapominają o tym, że sielska atmosfera, słoneczna pogoda i obecność na plaży nie zwalniają od przestrzegania prawa. Podobnie jak wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu jest nierozważne, tak samo pływanie skuterem wodnym po wypiciu alkoholu również nie należy do najmądrzejszych pomysłów.